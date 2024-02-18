شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبحث عن متطوعين للعيش في محاكاة المريخ لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وكالة الفضاء دعوة للمتطوعين للمشاركة في مهمة محاكاة المريخ الثانية التي تستمر لمدة عام، وهي محاكاة استكشاف صحة الطاقم والأداء (CHAPEA 2)، وطوال مدة المهمة، التي ستبدأ في ربيع عام 2025، سيتم إيواء أفراد الطاقم الأربعة المختارين في موطن مطبوع ثلاثي الأبعاد مساحته 1700 قدم مربع في هيوستن.

وتقبل ناسا الطلبات على موقع CHAPEA الإلكتروني من الآن وحتى 2 أبريل،إنها خدمة مدفوعة الأجر، لكن ناسا لم تعلن علنًا عن المبلغ الذي سيتم تعويضه للمشاركين.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتم تصميم موطن Mars Dune Alpha في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا لمحاكاة ما قد تكون عليه الحياة بالنسبة للمستكشفين المستقبليين على الكوكب الأحمر، حيث تكون البيئة قاسية والموارد محدودة.

ويوجد حاليًا طاقم يعيش ويعمل هناك كجزء من مهمة CHAPEA الأولى، والتي أصبحت الآن أكثر من نصف مهمتها التي تستغرق 378 يومًا، وأثناء إقامتهم، سيقوم المتطوعون بصيانة الموائل وزراعة المحاصيل، من بين مهام أخرى، ويحتوي الموطن أيضًا على صندوق رمل مساحته 1200 قدم مربع متصل به لمحاكاة عمليات السير في الفضاء.

ولكي يتم النظر في الطلبات، يجب أن يكون المتقدمون مواطنين أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عامًا، ويتحدثون الإنجليزية بكفاءة، ويحملون درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى ما لا يقل عن عامين من الخبرة المهنية، وما لا يقل عن ألف ساعة من قيادة طائرة أو عامين من الخبرة.

العمل نحو برنامج الدكتوراه STEM، وقد تسمح أنواع معينة من الخبرة المهنية للمتقدمين الذين ليس لديهم درجة الماجستير بالتأهل أيضًا، وتعد CHAPEA 2 هي المهمة الثانية من ثلاث مهام خططت لها ناسا للبرنامج، والتي بدأت أولها في 25 يونيو 2023.