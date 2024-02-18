تكنولوجيا: الجيل القادم من أجهزة الألعاب يأتي بمستوى تسعير مرتفع أو ترقية محدودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت تفاصيل جديدة نشرت على منصة X توقعات أولية حول الجيل القادم من أجهزة الألعاب PS6 وXbox الذي يأتي وفقاً لهذه التفاصيل بمستوى تسعير مرتفع أو ترقية محدودة في الآداء.

كشفت سوني في التقرير المالي للربع الثالث من 2023 عن تراجع في مبيعات PlayStation 5، كما أكد تقرير “Genki” على التحديات التي تواجهها سوني لتحقيق أرباح من مبيعات جهاز PS5 في الفترة الأخيرة.

ولقد قارن التقرير بين مبيعات الإصدارات السابقة من أجهزة ألعاب PlayStation وجهاز PS5 الحالي في المبيعات، كما أوضحت تغريدة من “Kepler” على منصة X أن سوني تواجه تحديات لتحقيق أرباح مع إرتفاع في تكلفة تكوينات جهاز الألعاب الأخير.

كما علق “Kepler” على التصريحات التي جاءت من “Hiroki Totoki” في التقرير المالي الأخير لشركة سوني موضحاً توقعاته بإرتفاع تكلفة PS6 والجيل القادم من أجهزة Xbox.

أيضاً أشار إلى أن الفئة الجديدة من الترانزستور GAAFETs/CFETs ستأتي بتكلفة أعلى مقارنة بترانزستور FinFETs الحالي الذي حافظ على ثبات مستوى التسعير لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن تتضمن أجهزة الألعاب القادمة ترانزستور GAAFETs/CFETs الذي يأتي بكفاءة أعلى وحجم أصغر، لذا تأتي أجهزة PS6 وXbox القادمة بسعر مرتفع جداً مع الإتجاه المتوقع للشركات المصنعة لأجهزة الألعاب لتبني ترانزستور GAAFETs/CFETs في الجيل القادم من أجهزة الألعاب لتحقيق الترقية المطلوبة في الآداء.

كما يؤكد التقرير على أنه في حالة إستخدام الشركات المصنعة التكوينات الحالية من جديد فإن الترقية المتوقعة في الجيل القادم من أجهزة الألعاب ستكون محدودة.

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