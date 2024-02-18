تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تؤكد تصميم الكاميرة في iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإجراء تغيير في تصميم كاميرة iPhone 16 التي تأتي بتصميم رأسي هذا العام، ولقد أكدت أحدث التسريبات المصورة على هذه التفاصيل.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شركة ابل لتغيير التصميم المميز لكاميرة الإصدار الرئيسي، حيث تعود ابل لتبني التصميم الرأسي الذي قدم من الشركة في السابق في هاتف iPhone X في 2017.

وفي أحدث الصور المسربة التي نشرت عبر حساب “Majin Bu” على منصة X كُشِف عن تصميم هيكل كاميرة iPhone 16 الذي يظهر بتصميم رأسي مزدوج.

كما تؤكد الصورة المسربة على تفاصيل سابقة نشرت عبر “MacRumors” أشير فيها إلى أن ابل ستعمل على إعادة تصميم الكاميرة في إصدارها الرئيسي القادم iPhone 16.

ولقد أوضحت تقارير سابقة أن ابل تتجه لتبني تصميم الكاميرة المميزة بتصميم رأسي في iPhone 16 لدعم هذا الإصدار بميزة تسجيل فيديو “spatial” التي تتوفر هذا العام في كافة إصدارات ابل القادمة.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت أيضاً على أن iPhone 16 Pro يأتي بترقية في إعدادات الكاميرة تتضمن مستشعر رئيسي بحجم 1 / 1.14 إنش ودقة 48 ميجا بيكسل، على أن تقدم سوني هذا المستشعر، كما تأتي الكاميرة الجديدة بتحسينات في اللقطات فائقة الإتساع والتصوير في الإضاءة المنخفضة.

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