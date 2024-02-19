تكنولوجيا: جهاز Lenovo Yoga Book 9i 2024 متاح للشراء مع شاشة OLED مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد كان جهاز Lenovo Yoga Book 9i لعام 2023 بمثابة حاسب محمول قابل للتحويل مثير للاهتمام للغاية. وفي الآونة الأخيرة، قامت لينوفو بتحديث جهاز العام الماضي مع زيادة طفيفة في المواصفات.

وفي حين جاء إصدار العام الماضي مع معالج Intel Core i7-1355U او Core i5-1335U، فإن إصدار 2024 Yoga Book 9i يتميز بأحدث معالج Intel Core Ultra 7 155U.

بخلاف ذلك، لم يتغير الكثير بالنسبة للحاسب المحمول الجديد ذو الشاشة المزدوجة. فهو لا يزال يحتوي على شاشتين لمس من نوع OLED مقاس 13.3 بوصة مع وطبقة HDR 500 ونسبة 100% DCI-P3 وإطارات نحيفة.

علاوةً على ذلك، يحتفظ جهاز Yoga Book 9i 2024 بنفس هيكل الإصدار السابق، مما يعني أنه لا يزال نحيفًا. وبشكل أكثر تحديدًا، يبلغ سُمكه 15.95 ملم.

لكن الخبر السار هو أن الحاسب المحمول الجديد أخف وزنًا، إذ يبلغ وزنه 1.34 كجم (2.954 رطلاً)، بينما يبلغ وزن الاصدار السابق 1.58 كجم (3.5 رطلاً).

بالنسبة للذاكرة والتخزين، يأتي Lenovo Yoga Book 9i لعام 2024 مزودًا بذاكرة عشوائية LPPDR5X بسعة 16 جيجابايت وذاكرة PCIe Gen 4 SSD بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

تشمل المواصفات المميزة الأخرى للحاسب المحمول كاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل مع IR و WiFi 6E و 4 مكبرات صوت استريو مع دعم Dolby Atmos وبطارية 80 واط مع شحن Rapid Charge.

ومن حيث السعر، يبلغ سعر جهاز Yoga Book 9i 2024 بسعة تخزين 512 جيجابايت 1980 دولارًا، في حين يبلغ سعر إصدار 1 تيرابايت 2059.99 دولارًا.

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