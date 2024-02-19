شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة بايدن تمنح شركات صناعة السيارات الوقت للتحول إلى المركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة بايدن تخطط لتخفيف القيود المفروضة على انبعاثات العوادم التي اقترحتها وكالة حماية البيئة (EPA) العام الماضي، ما يمنح شركات صناعة السيارات مزيدًا من الوقت قبل أن يُطلب منها بيع المزيد من السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز، في نهاية هذا الأسبوع، وبموجب اللوائح المقترحة التي وضعتها وكالة حماية البيئة، يجب أن تمثل المركبات الكهربائية 67% من مبيعات السيارات الجديدة والشاحنات الخفيفة بحلول عام 2032، وفقاً لموقع engadget.

وقالت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز، إنه بدلاً من إجبار الشركات المصنعة على البدء في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية على الفور، فإن التغييرات ستسمح لهم بإجراء التحول بشكل تدريجي أكثر، وستحتاج مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة، جادل صانعو السيارات بأن التكلفة الحالية للسيارات الكهربائية ونقص البنية التحتية للشحن يقفان في طريق تحقيق مثل هذه الأهداف المتطرفة مثل تلك التي تقترحها وكالة حماية البيئة، في العام الماضي، كانت نسبة 7.6% فقط من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة عبارة عن سيارات كهربائية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

من المحتمل أن تكون المراجعة خطوة جزئيًا لاسترضاء النقابات العمالية، التي تمثل فئة ديموغرافية يُنظر إليها على أنها مجال رئيسي لدعم بايدن، وقد أعربت عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لتوحيد مصانع السيارات الكهربائية الجديدة من بين مخاوف أخرى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، لم يتم الانتهاء من القواعد بعد، ولكن من المتوقع أن يتم نشرها في الربيع.