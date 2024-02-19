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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "سدايا" تستعرض منتجاتها في المنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة.
ويأتي هذا بوصفها ممكنًا رقميًا عبر جناح يقام في المعرض السعودي للإعلام (فومكس)، يضم عروضًا مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، كونها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وكذلك تقنية (خدمة واكب) في تطبيق توكلنا خدمات الذي يتيح للشركاء نشر أخبارهم وأحداثهم بمختلف أنواعها من خلال تخصيص حساب خاص بكل جهة.
بالأضافة إلى (تطبيق نفاذ) الذي يمكن من التحقق من هوية الفرد من أي مكان وفي أي وقت ويخدم مختلف الأفراد والقطاعات في المملكة.
هذا فضلاً عن عرض أبرز أعمال آرتاثون الذكاء الاصطناعي، وإصدرات (سدايا) المعرفية.
وتأتي مشاركة "سدايا" في المنتدى بهدف إبراز دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والإنجازات التي حققتها سدايا في هذا المجال ورفع مستوى الوعي بأهميتها في هذا المنتدى الذي شهد حضورًا إعلاميًا كبيرًا من مختلف الجنسيات في أول يوم من افتتاحه.
ويأتي هذا بوصفها ممكنًا رقميًا عبر جناح يقام في المعرض السعودي للإعلام (فومكس)، يضم عروضًا مختلفة لمنتجات سدايا الرقمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، كونها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
مشاركة سدايا في المنتدى السعودي للإعلامويتضمن جناح "سدايا" عرضًا لـ(مشروع صوتك) الذي عملت عليه، وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحول الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرّف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية.
وكذلك تقنية (خدمة واكب) في تطبيق توكلنا خدمات الذي يتيح للشركاء نشر أخبارهم وأحداثهم بمختلف أنواعها من خلال تخصيص حساب خاص بكل جهة.
بالأضافة إلى (تطبيق نفاذ) الذي يمكن من التحقق من هوية الفرد من أي مكان وفي أي وقت ويخدم مختلف الأفراد والقطاعات في المملكة.
تقنيات الذكاء الاصطناعيجناح "سدايا" يقدم عرض مشروع تحسين جودة الصور والأفلام التاريخية، وهو نظام مطور بتقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحسين جودة وتلوين الصور والأفلام التاريخية آلياً بإزالة العيوب التي طرأت على المواد القديمة من عوامل الزمن واستخدام تقنيات التصوير القديمة.
هذا فضلاً عن عرض أبرز أعمال آرتاثون الذكاء الاصطناعي، وإصدرات (سدايا) المعرفية.
وتأتي مشاركة "سدايا" في المنتدى بهدف إبراز دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والإنجازات التي حققتها سدايا في هذا المجال ورفع مستوى الوعي بأهميتها في هذا المنتدى الذي شهد حضورًا إعلاميًا كبيرًا من مختلف الجنسيات في أول يوم من افتتاحه.