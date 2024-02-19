تكنولوجيا: مواصفات كاميرة Xiaomi 14 Ultra ونماذج لصور إلتقطتها عدسات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الصيني شاومي تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Xiaomi 14 Ultra المرتقب، كما كُشِف عن نماذج لصور إلتقطتها عدسات الكاميرة في هذا الإصدار.

تعقد شاومي مؤتمر يوم 22 من شهر فبراير في السوق الصيني لإطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra، كما تقدم الهاتف للأسواق العالمية في 25 من فبراير خلال فعاليات معرض MWC للعام 2024.

وتؤكد التفاصيل التي شاركتها شاومي على أن هاتف Xiaomi 14 Ultra يضم كاميرة رئيسية بمستشعر Sony LYT-900 بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات متغيرة f/1.63 – f/4.0، وتؤكد شاومي على أن هذا المستشعر يدعم جذب الإضاءة بنسبة أكبر 136% مقارنة بهاتف الشركة السابق Xiaomi 13 Ultra.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من الكاميرات بعدسات telephoto ومستشعرات Sony IMX858، على أن يتميز الأول ببعد بؤري 75مم، وفتحة عدسات f/1.8، ويدعم التكبير البصري حتى 3.2 مرة، بينما يأتي المستشعر الثاني ببعد بؤري 120 مم ويدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

ويأتي المستشعر الأخير بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وبعد بؤري 12مم، بإتساع 122 درجة، وتوضح نماذج الصور التي نشرت عبر شاومي آداء الكاميرات الأربعة في الهاتف.

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