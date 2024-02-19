تكنولوجيا: إعلان تشويقي لجهاز Honor MagicBook Pro 16 قبل الإعلان الرسمي في فعاليات MWC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم خلال فعاليات MWC 2024 للإعلان الرسمي عن جهاز Honor MagicBook Pro 16، ولقد شاركت Honor إعلان تشويقي للتأكيد على الحدث المرتقب.

تخطط Honor لإطلاق سلسلة هواتف Magic6 وهاتف Magic V2 RSR القابل للطي خلال معرض برشلونة الذي ينطلق في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من Honor أكدت على أن جهاز MagicBook Pro 16 سيكون أحد الإعلانات المرتقبة خلال الحدث.

أيضاً من المقرر أن يكون هذا الإصدار أحد أجهزة Windows من الفئة المميزة المطورة من Honor، كما تشير التسريبات إلى أن جهاز MagicBook Pro 16 يأتي بمعالج من أعلى فئة، وكرت شاشة مستقل.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن Honor تقدم في هذا الإصدار بتجربة متقدمة في الإتصال الذكي والآداء”، مع ميزة “Magic-link” التي تدعم الإتصال بين هواتف الشركة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية المطورة من Honor وذلك من خلال إنعكاس الشاشة، ودعم نقل الملفات بسلاسة بين أجهزة الشركة.

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