شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: عُرضت علي أسهم في OpenAI لكني لم أقبلها لأنها "بدت غير أخلاقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم إيلون ماسك أنه عُرضت عليه أسهم في OpenAI في عدة مواقف لكنه يقول "يبدو أن قبولها يبدو غير أخلاقي/غير قانوني"، وفقًا لموقع businessinsider.

وقد تم إنشاء OpenAI كمنظمة غير ربحية تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي "بالطريقة التي من المرجح أن تفيد البشرية ككل"، وردًا على سؤال أحد مستخدمي X حول تبرعه التأسيسي، أضاف ماسك أنه لم يكن من الواضح له كيف كان هيكل الشركة قانونيًا، ولم يذكر الملياردير متى عرضت عليه الأسهم أو كم عددها أو من قدمها.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قيمة OpenAI قد بلغت مؤخرًا حوالي 80 مليار دولار، وجاء التقييم في أعقاب صفقة سمحت للموظفين بسحب أسهمهم في الشركة، وفقًا للتقرير.

وانفصل ماسك عن الشركة المصنعة لـ ChatGPT في عام 2018، واستقال من مجلس إدارتها "للقضاء على الصراع المستقبلي المحتمل" بسبب تركيز Tesla على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، ادعى ماسك لاحقًا أنه استقال بسبب خلافات مع فريق OpenAI، واستمر الملياردير في انتقاد شركة الذكاء الاصطناعي، وخاصة شراكتها التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، وقال ماسك العام الماضي إن المنظمة غير الربحية تركز الآن على "أقصى قدر من الربح" - وهو أمر قال إنه لم يكن يقصده أبدًا.

أطلق Musk شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي العام الماضي وأصدر روبوت الدردشة الذي يتنافس مع Chatbot الخاص بـ OpenAI ChatGPT.