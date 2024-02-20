الألوان الجديدة المتوقعة لهاتف ايفون 16 برو ماكس هل تتماشى مع تطلعاتك؟

تسربت الوان هاتف ايفون 16 برو ماكس بشكل رسمي عن طريق أحد المسربين على موقع X (تويتر سابقًا) وظهر التيتانيوم في حلته الجديدة للمستخدمين، فهل الألوان الجديدة مذهلة ومميزة؟ هذا ما سنعرفه في هذا الخبر سريعًا، ما هي الوان هاتف ايفون 16 برو ماكس؟

ايفون 16 برو ماكس بلون صحراوي مميز

وفقًا للمُسرب، فإن اللون الأصفر الصحراوي يشبه إلى حد كبير اللون الذهبي لهاتف iPhone 14 Pro، لكنه أعمق وأكثر كثافة، مما يوحي بأنه مستوحى من لون رمال الصحراء فسموه اللون الصحراوي، وتقريبًا سيكون هذا اللون هو العلامة الجديدة للهاتف هذا العام.

عودة اللون الرمادي الكلاسيكي

أما بالنسبة للون الرمادي الجديد، فهو عبارة عن تدرج من اللون الرمادي الفضائي الذي استخدمته Apple في هاتف iPhone 6 قبل عدة سنوات، ويبدو أن Apple لم تحدد بعد الأسماء النهائية لأي من هذين اللونين، لذلك تم طرح خيارين لكل منهما.

هل هناك ألوان أخرى في الأفق؟

على الرغم من تركيز التسريبات على هذين اللونين، إلا أن هناك مناقشات حول إمكانية تقديم ألوان أخرى، ولكن وفقًا للمصادر، فإن احتمالية طرح ألوان إضافية تبدو أقل ترجيحًا ففي النهاية Apple تُصدر 4 ألوان للهاتف فيبدو الأمر غريبًا، أتوقع ان يكون هناك لون اسود مستحيل ان تصدر هواتف ايفون 16 برو ماكس و16 برو بدون لون أسود.

استبعاد الألوان القديمة

اعتادت Apple على إطلاق هواتف iPhone Pro بأربعة ألوان بشكل عام، مع اعتبار الأبيض والأسود خيارين رئيسيين، وبناءً على ذلك، من المتوقع استبعاد اللون الأزرق ولون التيتانيوم الطبيعي اللذين توافرا في هاتف iPhone 15 Pro من أجل إفساح المجال للونين الجديدين في عام 2024.

هل ستلبي هذه الألوان الجديدة تطلعات المستخدمين؟ هذا السؤال متروك لك! شاركنا برأيك في التعليقات حول الألوان الجديدة المتوقعة لهاتف آيفون 16 برو، وهل تتماشى مع تفضيلاتك أم تفضل ألوانًا أخرى؟

المصدر