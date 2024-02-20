تكنولوجيا: ابل تقدم إختيارات جديدة في ألوان هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن لمحات الجيل القادم من هواتف الأيفون، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط ابل لدفع إختيارات جديدة في ألوان هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر حساب “@MajinBuOfficial” على منصة X عن خطط ابل لدعم إصدارات Pro هذا العام بإختيارات جديدة في الألوان والتي تعرف من الشركة بألوان الأصفر “Desert”، والتيتانيوم “Desert”، والرمادي Cement، إلى جانب الرمادي التيتانيوم.

وتشير التسريبات إلى أن اللون الأصفر “Desert” الأول يحاكي اللون الذهبي الذي قدم لهاتف iPhone 14 Pro، إلا أن اللون الجديد يتميز بعمق وقوة أكبر على غرار رمال الصحراء.

من جانب أخر يأتي اللون الرمادي بدرجة تحاكي لون الرمادي “space” الذي قدم في هاتف iPhone 6، إلا أن ابل لم تصل إلى قرار نهائي حول تسمية هذا اللون.

يذكر أن ابل تقدم إصدارات Pro من هواتف الأيفون غالباً بعدد 4 من إختيارات الألوان تتضمن الأبيض، والأسود، وهي ألوان ثابتة في هذه الإصدارات، بينما يتم تغيير الإختيارات الأخرى في ألوان الهاتفين، لذا فإن ابل تخطط لتغيير اللون التيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الذي قدم في هواتف iPhone 15 Pro العام الماضي.

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