تكنولوجيا: ابل تنصح بعدم وضع هاتف الأيفون في الأرز عند تعرضه للماء!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نوهت ابل في إرشادات رسمية على صفحة الدعم بعدم وضع هاتف الأيفون في أكياس الأزر في حالة تعرض الهاتف للماء.

على عكس النصائح الشائعة لدى مستخدمي الهواتف الذكية التي تشير إلى وضع الهاتف في كيس الأرز عن تعرض الهاتف للماء أو الرطوبة التي تؤدي إلى تعطل الهاتف، فإن ابل أكدت على عدم وضع هاتف الأيفون في الأرز.

ولقد رصدت هذه التفاصيل عبر موقع “Macworld” في وثائق الدعم الرسمية من شركة ابل، والتي توضح المشكلة التي ستنتج عند وضع هاتف الأيفون في كيس الأرز، حيث يمكن أن يتعرض الهاتف إلى جزيئات صغيرة من الأرز قد تؤدي إلى إتلاف هاتف الأيفون بشكل كامل.

كما أكدت صفحة الدعم الخاصة بشركة ابل على أهمية عدم تعرض هاتف الأيفون للحرارة من أجهزة مجفف الشعر أو الميكرويف أو غيرها من الأجهزة الحرارية في حالة تعرض الهاتف للماء، أيضاً لم تتوقف تنويهات ابل عند هذا الحد، بل أكدت على ضرورة عدم وضع أي مناشف ورقية أو قطن في منافذ الشحن لتجفيف الماء.

ولقد أوضحت صفحة الدعم الخاصة بشركة ابل إمكانية تنفيذ بعض الخطوات عند تعرض الهاتف للسوائل والتي تشمل توجيه موصل الهاتف إلى أسفل لإفراغ الهاتف من السوائل، كما تؤكد ابل على ضرورة ترك الهاتف في موقع يتميز بتدفق الهواء لمدة 30 دقيقة قبل الشحن للتأكد من تجفيف الهاتف جيداً.

أيضاً يظهر في هواتف الأيفون مؤشر لتنبيه المستخدم عند تعرض الهاتف للسوائل، لذا إذا إستمر هذا المؤشر بالظهور سيكون على المستخدم ترك الهاتف لفترة أطول ليجف بشكل تام قبل البدء بإستخدام الهاتف، على أن يختفي المؤشر السابق ذكره عند التأكد من إزالة السوائل أو الرطوبة من الهاتف.

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