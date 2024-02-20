شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكلا العالمية تكشف عن ارتفاع سرعات تنزيل الجيل الخامس بشكل مطرد سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة Ookla Speedtest Intelligence بيانات جديدة تسلط الضوء على النمو المستمر لشبكات 5G في جميع أنحاء العالم، حيث يشير التحليل إلى تحسن ملحوظ في الأداء العالمي لشبكات الجيل الخامس، مدفوعًا إلى حد كبير بأسواق الجيل الخامس الناشئة مثل الهند وماليزيا والبرازيل.

وينعكس هذا التوسع في العدد المتزايد من المواقع التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة الجيل الخامس، وعلى الرغم من هذا النمو، استمرت سرعات تنزيل 5G في الارتفاع بشكل مطرد، حيث ارتفعت بنسبة 17% في عام 2023 لتصل إلى 207.42 ميجابت في الثانية، بحسب موقع fonearena الهندى.

التحديات في أداء التحميل ووقت الاستجابة وبينما تزدهر سرعات التنزيل، شهد أداء التحميل عبر شبكة 5G تحسنًا طفيفًا، مع زيادة بنسبة 1% فقط على أساس سنوي، لتصل إلى 19.90 ميجابت في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال زمن الوصول يمثل تحديًا مستمرًا، ولا يُظهر أي تغيير كبير على أساس سنوي، ويواجه المستخدم العالمي المتوسط ​​زمن وصول لاتصال 5G يبلغ 44 مللي ثانية، وفقًا لنتائج Ookla.

بالإضافة إلى إطلاق هذه الأفكار، أعلنت شركة Ookla عن حضورها في المؤتمر العالمي للهواتف لهذا العام.

ويتم تشجيع الزائرين على التوقف لإجراء مناقشات حول حالة الاتصال في الأسواق الخاصة بهم، حيث تهدف شركة Ookla إلى عرض كيف يمكن لرؤى شبكتها أن تساهم في تعزيز التجارب المتصلة على مستوى العالم.