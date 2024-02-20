تكنولوجيا: Casio تطلق الإصدار الخاص TRN50 إحتفالاً بالذكرى السنوية 50 لعلامة Casiotron التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Casio عن إصدارها الخاص من ساعات Casiotron، حيث تنطلق ساعة Casiotron TRN50 إحتفالاً بالذكرى السنوية 50 لإطلاق الإصدار الأول من ساعات Casiotron.

ينطلق الإصدار المحدود من ساعة Casiotron TRN50 بعدد 4000 وحدة فقط، وتعد ساعة Casiotron الأصلية أول ساعة رقمية تتضمن تقويم تلقائي في الأسواق، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الخاص TRN50-2A بسعر 500 دولار.

وتقدم Casio ساعة Casiotron TRN50 بتصميم يجمع بين التصميم الكلاسيكي للساعة الذي قدم للمرة الأولى في 1974 إلى جانب التقنيات الحديثة للساعات، والتي تشمل دعم تقنية البلوتوث، وإشارات الراديو، وأيضاً الشحن بالطاقة الشمسية.

ولقد أوضح “Tom Kato” رئيس شركة Casio أهمية سلسلة ساعات Casiotron في إبتكار التوقيت الرقمي، كما أشار إلى أن إصدار TRN50-2A المحدود يتوفر بعدد 4000 وحدة فقط.

ويأتي هذا الإصدار المحدود بميزة مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، وإضاءة LED خلفية، كما تدعم إظهار التوقيت لعدد 39 مدينة، وتتكامل الساعة مع الهواتف الذكية عبر تطبيق CASIO Watches.

أيضاً تتميز الساعة بتصميم غير تقليدي في الجهة الخلفية يعبر عن الذكرى السنوية 50 لإنطلاق الساعة، ولقد بدأت الشركة في شحن طلبات الحجز المسبق في اليابان والولايات المتحدة، على أن تبدأ في البيع في 29 من فبراير.

المصدر