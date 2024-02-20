تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا في انتهاك منصة TikTok لالتزاماتها بحماية القاصرين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيحقق فيما إذا كانت منصة TikTok قد انتهكت قواعد المحتوى عبر الإنترنت.

فعلى ما يبدو، ربما تكون منصة التواصل الاجتماعي، المملوكة لشركة ByteDance، قد فشلت في حماية الأطفال وضمان شفافية الإعلانات، وقد تضطر إلى دفع غرامة تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها العالمية.

ووفقا لتيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، فقد تم اتخاذ القرار بعد أن قام بتحليل تقرير تقييم المخاطر الخاص بتطبيق الفيديو القصير وردوده على طلبات الحصول على المعلومات.

يتعين على TikTok الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في 17 فبراير. ويتطلب القانون من المنصات الكبيرة عبر الإنترنت ومحركات البحث بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت والمخاطر التي تهدد الأمن العام.

ولقد نُقل عن متحدث باسم TikTok قوله إن الشركة “كانت رائدة في الميزات والإعدادات لحماية المراهقين وإبعاد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا عن المنصة، وهي المشكلات التي تتصارع الصناعة بأكملها معها“.

وسينظر التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية، وهي المؤسسة التي تقترح قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي وتراقب تنفيذها، في تصميم نظام المنصة، بما في ذلك الأنظمة الخوارزمية التي قد تحفز الإدمان السلوكي و/أو تخلق ما يسمى بـ “تأثيرات ثقب الأرانب“.

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