تكنولوجيا: إطلاق أجهزة الحواسب المحمولة Redmi Book Pro 14/16 2024 في 22 فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستطلق شركة شاومي أجهزة الحواسب المحمولة Redmi Book Pro 14/16 2024 مساء يوم 22 فبراير. ومن المقرر أن تظهر أجهزة الحواسب المحمولة الجديدة لأول مرة في مؤتمر Xiaomi 14 Ultra.

تعد أجهزة الحواسب المحمولة Redmi Book Pro 14/16 2024 بمجموعة من الميزات الرائعة مثل Xiaomi HyperOS Connect التي تم تصميمها للارتقاء بتجربة المستخدم من خلال التكامل السلس مع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة شاومي الأخرى.

سيأتي Redmi Book Pro 2024 مع LCD رائدة مقاس 3.1K تتميز بمعدل تحديث عالي يبلغ 165 هرتز. وسيتضمن الجهاز مرئيات سلسة ووضوحًا محسّنًا، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في سيناريوهات معينة مثل عرض نص صغير الحجم.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الحاسب المحمول سيتم تشغيله بواسطة معالج Intel Core Ultra 5/7، مما يوفر أداءً واعدًا ومكاسب في كفاءة الطاقة.

وإحدى الميزات البارزة في Redmi Book Pro 2024 هي قدرات الأداء، مع القدرة على الوصول إلى تعزيز أداء يصل إلى 70 واط. ويضمن هذا، إلى جانب تقديم “تقنية جدولة الأداء الديناميكي“، الأداء الأمثل عبر أعباء العمل المختلفة، بدءًا من المهام الإنتاجية وحتى استهلاك الوسائط المتعددة.

علاوةً على ذلك، فإن التقدم في عمر البطارية (نتيجة لمكاسب كفاءة الطاقة) يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام، حيث يتميز الجهاز بالقدرة على الاستمرار لمدة يوم كامل بشحنة واحدة، مما يوفر الراحة للمستخدمين أثناء التنقل.

كما يعمل تكامل Xiaomi HyperOS على تعزيز جاذبية Redmi Book Pro 2024، مما يشير إلى التزام شاومي بتجربة النظام البيئي السلس. ومن خلال دمج أعمال أجهزة الحواسب المحمولة في قسم الهواتف المحمولة والاستفادة من“القدرات الصناعية للأجهزة المحمولة“، تهدف شركة شاومي إلى تمكين المستخدمين من خلال نظام بيئي متماسك ومترابط.

المصدر