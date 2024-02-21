شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. اختبار ميزة جديدة من Apple Music تستورد قوائم التشغيل بسهولة من Spotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن Apple Music تختبر التكامل التجريبي مع خدمة تسمى SongShift، لنقل الموسيقى من الخدمات الأخرى إلى Apple Music، ويتم حاليًا اختبار الميزة A/B في أحدث إصدار تجريبي من Apple Music على Android، وفقًا لتقارير المستخدمين على Reddit.

‏SongShift هي خدمة تابعة لجهة خارجية كانت متاحة لسنوات، يتيح للمستخدمين نقل مكتبات الموسيقى وقوائم التشغيل الخاصة بهم بسهولة بين خدمات بث الموسيقى المختلفة، على سبيل المثال، يمكنك استخدام تطبيق SongShift لنقل قوائم التشغيل الخاصة بك من Apple Music إلى Spotify أو العكس.

الآن، يبدو أن شركة Apple تختبر التكامل الأصلي مع SongShift، وفقًا لمستخدمي Reddit، هناك مطالبة جديدة في Apple Music لنظام Android تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون "إضافة الموسيقى المحفوظة وقوائم التشغيل التي أنشأتها في خدمات الموسيقى الأخرى إلى مكتبة Apple Music الخاصة بك"، هناك أيضًا خيار جديد للقيام بذلك من خلال إعدادات Apple Music على Android.

يتم تشغيل هذا التكامل بواسطة SongShift، في الأساس، يبدو أن شركة Apple تقوم بدمج SongShift في تطبيق Apple Music لنظام Android لتسهيل على المستخدمين التبديل من Spotify والخدمات الأخرى إلى Apple Music.

لا يظهر تكامل Apple Music مع SongShift حاليًا إلا لبعض الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من Apple Music لنظام Android، ويبدو أنه لا يزال في مرحلة الاختبار التجريبي المبكر جدًا ولم يعمل بكامل طاقته بعد، ومع ذلك، من الواضح أن هذا شيء تعمل عليه شركة Apple مع SongShift.

يبقى أن نرى ما إذا كانت Apple لديها خطط لجلب تكامل SongShift إلى Apple Music على iPhone، ومع ذلك، عادةً ما يتم الحفاظ على تكافؤ الميزات بين Apple Music لنظام Android وApple Music لأجهزة iPhone.

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