تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Lenovo Xiaoxin 24 الكل في واحد بالجيل 13 من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق جهاز الحاسب Lenovo Xiaoxin 24 الكل في واحد الذي يأتي بشاشة تدعم معدل تحديث 100Hz، ويضم الجيل 13 من معالجات إنتل.

تقدم لينوفو جهاز Xiaoxin 24 بشاشة بحجم 23.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 100Hz، والتي تدعم أيضاً تدرج لوني بمعايير sRGB بنسبة 99%، كما تدعم الشاشة معايير خفض تأثير الإضاءة الزرقاء والومضات لراحة العين.

ويأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بمعالج i5-13420H من الجيل 13 من معالجات إنتل، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يضم جهاز الحاسب الكل في واحد حامل بتصميم نحيف بسماكة 13.82مم، أيضاً يأتي الجهاز بكاميرة بدقة 2.5K لإجراء مكالمات الفيديو واضحة، إلى جانب مكبر صوتي Harman 2.0 بنظام ستريو، كما يأتي الجهاز بتحسينات في آداء Wi-Fi بنسبة 20%، ويضم Lenovo Xiaoxin 24 إختيارات للإتصال تشمل منفذ USB-C، وHDMI وغيرها من إختيارات الإتصال.

أيضاً تقدم لينوفو Xiaoxin Pro 24 2024 بترقية في التكوينات، حيث يضم معالج Core i7-13620H، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة NVMe PCIe 4.0 SSD، كما يضم هذا الإصدار كاميرة webcam بدقة 5 ميجا بيكسل.

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