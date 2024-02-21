شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يضع قواعد رسمية لإزالة ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على التكنولوجيات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال الموافقة على إنشاء عملية إصدار الشهادات.

وتوصل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت اليوم لإنشاء إطار الاعتماد الأول من نوعه لتقنيات إزالة الكربون، و لم تثبت تكنولوجيا المناخ الجديدة نفسها على نطاق واسع بعد، لكن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في دمجها في خطته للوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050.

ويشير صافي الصفر إلى أن الكتلة سوف تلجأ إلى احتجاز أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون متبقية لم تلتقطها، و لم نتمكن من الوقاية، إما عن طريق تسخير القدرة الطبيعية للنباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون أو عن طريق بناء تقنيات تقوم بتصفية ثاني أكسيد الكربون من الهواء أو مياه البحر .

وهناك مخاطر متأصلة في استراتيجية صافي الانبعاثات الصفرية تلك، ولهذا السبب تعتبر القواعد مثل تلك المنصوص عليها اليوم مهمة للغاية.

وهناك مخاطر متأصلة في استراتيجية صافي الانبعاثات الصفرية تلك، ولهذا السبب تعتبر القواعد مثل تلك المنصوص عليها اليوم مهمة للغاية، و سوف يمليون ما يمكن اعتباره إزالة للكربون، على أمل التخلص من المشاريع الرديئة التي لا تحارب تغير المناخ بشكل هادف.

ويمكن للقواعد المتساهلة أو عدم وجود قواعد على الإطلاق أن تمنح الشركات وسيلة للاستمرار في التلويث، في حين تقدم وعودًا مضللة بخفض تلك الانبعاثات لاحقًا، وإذا فشلت هذه الوعود أو فشلت التقنيات التي تعتمد عليها، فإنها ستترك وراءها كل هذا التلوث الذي كان من الممكن منعه في المقام الأول من خلال اختيار الطاقة النظيفة بدلا من إزالة الكربون.

كما إن هذا الإطار "يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ عمليات إزالة الكربون بالشكل الصحيح"، وفقاً لكريستوف بيتلر، كبير مسؤولي سياسة المناخ في شركة Climeworks، وهي واحدة من أوائل الشركات التي طورت محطات صناعية كبيرة لتصفية ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وقال بيتلر في بيان صحفي : "نحن نشجع الدول والمناطق الأخرى على أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على التقييم الصارم لعمليات إزالة الكربون" .

حتى الآن، كان على الصناعة أن تراقب نفسها. على سبيل المثال، أعلنت شركة Climeworks العام الماضي أن عملائها Microsoft وStripe وShopify أصبحوا أول الشركات في العالم التي تدفع مقابل تصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتخزين تلك الانبعاثات تحت الأرض، والتحقق من هذه الخدمة بواسطة طرف ثالث. عملت شركة التدقيق DNV مع Climeworks لتطوير المعايير والمصادقة على إزالة الكربون.

وفي جهد منفصل، أطلقت شركات Stripe وAlphabet وMeta وShopify وMcKinsey مبادرة تسمى Frontier في عام 2022 تقوم بفحص موردي إزالة الكربون للشركات المهتمة بشراء الائتمانات منهم.

إن أرصدة الكربون لها بالفعل تاريخ متقلب، و قبل أن تصبح إزالة الكربون أمرًا شائعًا اشترت العديد من العلامات التجارية أرصدة تعويض الكربون المرتبطة بمشاريع الغابات.

وكانت الفكرة هي أن الشركات يمكن أن تلغي بعض التلوث الناتج عنها من خلال دفع تكاليف حماية الغابات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي، ومن المفترض أن يعادل الرصيد الواحد طنًا متريًا واحدًا من تلوث ثاني أكسيد الكربون الذي تم تجنبه أو عزله.

وبدلاً من ذلك، تغرق أسواق تعويض الكربون بائتمانات رديئة الجودة ولا تمثل تخفيضات حقيقية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .

ولتجنب مصير مماثل مع تقنيات إزالة الكربون الناشئة، تحدد شهادة الاتحاد الأوروبي الجديدة معايير لأربعة أنواع مختلفة من إزالة الكربون. يتضمن ذلك إزالة الكربون التي تعتبر دائمة لأن ثاني أكسيد الكربون يتم عزله (غالبًا تحت الأرض) "لعدة قرون" وتخزين الكربون "المؤقت" (يدوم لمدة خمس سنوات على الأقل في النباتات أو التربة و 35 عامًا أو أكثر في منتجات مثل الأخشاب).

وهو يقيم كلاً من تكتيكات إزالة الكربون الصناعية (مثل ما تفعله Climeworks) والاستراتيجيات القائمة على الطبيعة مثل استعادة الغابات والموائل الأخرى أو الممارسات الزراعية التي تسمح للتربة باحتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون.