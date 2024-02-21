شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.31% فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 21 فبراير ربحًا بسيطًا بنسبة 0.31%، في الوقت الحاضر، تبلغ قيمة البيتكوين 51,977 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، سجل سعر البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا قدره 400 دولار، وفقاً لموقع gadgets360.

تمكنت الأثير في الأيام الماضية من الوصول إلي 3000 دولار لأول مرة منذ أبريل 2022، ومع ذلك، لم تتمكن من الحفاظ على ارتفاع قيمتها، حيث حققت اليوم الأربعاء خسارة قدرها 2.05%، وتبلغ قيمة الأثير حاليًا 2,870 دولارًا.

سجلت كل من Tether، وSolana، وRipple، وUSD Coin، وCardano، وAvalanche – خسائر اليوم الأربعاء.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ التقييم الحالي للقطاع 1.98 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، سجلت باينانس كوين، وترون، وتشين لينك، وبوليجون، وليو، وكرونوس، ومونيرو مكاسب إلى جانب البيتكوين اليوم الأربعاء.