تكنولوجيا: إطلاق ساعة Garmin Forerunner 165 مع شاشة AMOLED بسعر معقول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Garmin ساعتين ذكيتين جديدتين. وتعد هذه الساعة الذكية جزءًا من سلسلة Forerunner.

تأتي الساعة في إصدارين، ويطلق عليهما Forerunner 165 و Forerunner 165 Music. كلا الجهازين متطابقان مع بعضهما البعض والفرق الوحيد الذي يفصل بينهما هو وجود وظيفة الموسيقى المدمجة.

تحتوي ساعات Garmin Forerunner 165 الذكية على قرص دائري به زرين على الجانب الأيمن وثلاثة على اليسار. وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا. كما تتميز الأجهزة بشاشة AMOLED مقاس 1.2 بوصة.

تستهدف سلسلة Garmin Forerunner 165 الرياضيين، وبالتالي، يحتوي كلا الطرازين على العديد من الميزات المتعلقة بالجري مثل التدريب على التكيف مع السباق، والتنبؤ بالسباق، وديناميكيات الجري المعتمدة على المعصم، والمزيد.

وكالعادة، تم تجهيز الأجهزة القابلة للارتداء بالميزات الأخرى المشتركة. يتضمن ذلك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، ومستشعر نبض الثور، وVO2 Max، وجهاز مراقبة النوم، وجهاز مراقبة طاقة بطارية الجسم، ومتتبع صحة المرأة وما إلى ذلك.

يتمتع الثنائي Forerunner 165 بتتبع النوم بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف القيلولة ومراقبة مستويات التوتر. كما تقدم الساعة الذكية أيضًا تقريرًا صباحيًا يتكون من نظرة عامة على توقعات النوم والتدريب.

تأتي سلسلة Garmin Forerunner 165 مع 25 نشاطًا مدمجًا. يوجد أيضًا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج مع ميزة PacePro.

يُزعم أن الساعات الذكية توفر عمر بطارية يصل إلى 11 يومًا في الوضع العادي و19 ساعة مع تمكين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

تأتي Garmin Forerunner 165 مزودة بميزات مريحة مثل المسار المباشر والسلامة والتتبع والإشعارات الذكية وGarmin Pay والمزيد.

كما يحتوي إصدار Forerunner 165 Music على مساحة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت لتنزيل وتخزين الأغاني وقوائم التشغيل من Spotify وAmazon Music وDeezer. وهو يوفر أيضًا مطالبات صوتية توفر تحديثات صوتية عند إقرانها بهاتف ذكي.

يبلغ سعر جهاز Garmin Forerunner 165 حوالي 249 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر جهاز Forerunner 165 Music حوالي 299 دولارًا أمريكيًا. كلاهما متوفران باللونين الأسود والرمادي.

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