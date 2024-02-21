شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد اكتيفجن بليزرد لمكافحة احتكار الرياضات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع هيكتور "H3CZ" رودريجيز، الرئيس التنفيذي لشركة OpTic Gaming، دعوى قضائية ضد Activision Blizzard بسبب ممارسات احتكارية مزعومة فيما يتعلق بدوري الرياضات الإلكترونية Call of Duty الخاص بالناشر .

ويسعى رودريجيز الذي تمتلك شركته وتدير فريق OpTic Texas التابع لـ Call of Duty League – ولاعب OpTic المتقاعد الآن Seth “Scump” Abner للحصول على تعويضات بقيمة 680 مليون دولار في دعوى قضائية تم رفعها الخميس الماضى ادعى الثنائي أن "احتكار Activision Blizzard غير القانوني بنسبة 100% للدوري أجبرهما على الدخول في شراكات مدمرة ماليًا مع مخاطر عدم القدرة على المنافسة في الدوري.

وقبل وصول Call of Duty League، تمت استضافة دورات Call of Duty التنافسية من قبل منظمين مستقلين من جهات خارجية وتتميز بهيكل "مفتوح" يمكن من خلاله لأي فريق التسجيل والمشاركة.

ومع ذلك، عندما أطلقت Activision Blizzard CDL في عام 2019، غيرت هذا الهيكل وبدلاً من تقديم بطولات متعددة للفرق على مدار العام، سيكون هناك بطولة واحدة فقط، علاوة على ذلك حددت Activision الدوري بـ 12 فريقًا فقط وطلبت رسوم امتياز بملايين الدولارات من أجل المشاركة.

وتقدم الدعوى نظرة ثاقبة لبعض الشروط والأحكام التي يتعين على منظمات الرياضات الإلكترونية الموافقة عليها من أجل المشاركة في الدوري، على الرغم من وجود العديد من التقارير التي تسلط الضوء على أن تكلفة الرصيف في الدوري تتراوح بين 20 إلى 25 مليون دولار، إلا أن الدعوى تدعي أن الفرق اضطرت إلى دفع 27.5 مليون دولار للحصول على مكان الامتياز، وتنص الدعوى أيضًا على أنه يتعين على المؤسسات تمرير 50 ​% من إيرادات مبيعات البضائع وتذاكر الأحداث إلى Activision Blizzard وأن الناشر لديه الحق الحصري في الرعاية مع شركاء الإعلان الأكثر ربحًا مثل شركات مشروبات الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي الدعوى أن Activision Blizzard منعت الفرق واللاعبين من المشاركة في بطولات خارج الدوري وقيدت قدرة اللاعبين الفرديين على تأمين الرعاية الخاصة بهم.

وتم اتهام Activision Blizzard بالسلوك المناهض للمنافسة فيما يتعلق بدوريات الرياضات الإلكترونية من قبل، في عام 2023 قامت Activision بتسوية دعوى قضائية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن ضريبة الرصيد التنافسي للناشر. الضريبة، التي كانت موجودة في مجموعة القواعد لكل من دوريات الرياضات الإلكترونية Call of Duty و Overwatch ، غرمت الفرق التي دفعت للاعبين مبلغًا معينًا ووزعت تلك الغرامة على الفرق المشاركة الأخرى.

على الرغم من أن القاعدة كان المقصود منها أن تكون بمثابة نوع من الحد الأقصى للرواتب مثل تلك التي تظهر في الدوريات الرياضية الاحترافية، إلا أن ملف وزارة العدل زعم أن القاعدة من المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض أجور اللاعبين، وألغت البطولتان طوعًا القاعدة فى عام 2021 وسط تحقيق أجرته وزارة العدل.

وكتب المتحدث باسم Activision Blizzard، ديلاني سيمونز ، أن الدعوى الجديدة مبنية على هذه الادعاءات ، وضمنت Activision احتكارًا بنسبة 100% لسوق دوريات وبطولات Call of Duty الاحترافية ، واستخدمت قوة السوق للقضاء على المنافسة، وأجبرت مالكي الفرق واللاعبين إما على الخروج من السوق تمامًا أو قبول الشروط الصارمة المانعة للمنافسة والتي كانت مواتية فقط لـ Activision" واحتكارها.