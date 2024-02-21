تحديث جديد من واتساب لحماية صور الملفات الشخصية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقرير صادر عن WABetaInfo إن تطبيق واتساب سيمنع المستخدمين قريبًا من التقاط لقطات شاشة لصور الملفات الشخصية للمستخدمين الآخرين.

وحتى الآن كان لدى واتساب خيار إخفاء صور الملف الشخصي عن الغرباء، ولكن لم يكن هناك خيار لمنع المستخدمين الآخرين من التقاط لقطة شاشة لصورة ملفك الشخصي.

ووفقًا لتقرير WABetaInfo، يقوم واتساب حاليًا بتجربة ميزة جديدة مصممة لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور الملفات الشخصية للآخرين، والتي يشار إليها عادةً باسم صور العرض، وتهدف هذه الإضافة الأخيرة إلى منصة المراسلة الفورية إلى تعزيز خصوصية المستخدم من خلال الحد من التنزيل والمشاركة غير المصرح بها للصور الشخصية.

ويقول التقرير أيضًا إن الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام Android، والذي يمكن الوصول إليه من متجر Google Play، يقدم إشعارًا عندما يحاول المستخدمون التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي لشخص آخر، ويقرأ الإشعار "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط صورة لصورة الملف الشخصي لشخص آخر باستخدام جهاز ثانوي، مثل الهاتف أو الكاميرا، ومن ثم، يجب على المستخدمين أن يظلوا حذرين بشأن صور العرض الخاصة بهم، حتى بعد طرح التحديث.