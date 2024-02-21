تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة لهاتف Nothing Phone (2a)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد ظهرت أول التسريبات المصورة الصحفية المستندة إلى CAD للهاتف الذكي Nothing Phone (2a)، وهي مقدمة من @OnLeaks وSmartPrix.

وعلى عكس الصور المسربة الأولى، والتي ثبت أنها مزيفة، يجب أن تكون هذه الدفعة من صور الهاتف الرمادي الداكن (2a) هي الصور الحقيقية.

أولاً، يتطابق تصميم الكاميرا مع الإعلان التشويقي الذي رافق الكشف عن الهاتف. وتكشف الصور أيضًا عن واجهة Glyph المكونة من ثلاثة أجزاء حول إعداد الكاميرا.

يوجد أيضًا كابل شريطي يمتد إلى أسفل الهاتف، ويحتوي هاتف Nothing Phone (2a) على إطار مسطح بثلاثة أزرار معدنية، زر الطاقة الموجود على اليمين وزري الصوت المزدوجين على اليسار.

تقول الشائعات أن الكاميرتين الموجودتين في الخلف هما ISOCELL S5KG9 بدقة 50 ميجابكسل للزاوية الواسعة، وكاميرا ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجابكسل خلف الزاوية فائقة الاتساع. كما يقال إن الكاميرا الأمامية هي ستكون بدقة 32 ميجابكسل.

من المتوقع أن تكون الشاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD+ AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز. ويُشاع أن حجم البطارية يبلغ 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط.

أما بالنسبة للحجم، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الهاتف 161.7 ملم × 76.3 ملم × 8.55 ملم ويزن 190 جرامًا.

تؤكد الشركة ايضًا ان Phone (2a) سيقدم لأول مرة شريحة Dimensity 7200 Pro المخصصة، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع MediaTek، وستكون أسرع بنسبة 18% من الهاتف المجهز بمعالج Snapdragon 778G (1) مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 16%.

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