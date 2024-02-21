تكنولوجيا: إطلاق جهاز Galaxy Ring من سامسونج في حدث Unpacked التالي في أواخر شهر يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدث Unpacked الذي تم عقده في شهر يناير عندما أعلنت الشركة رسميًا عن هواتف Galaxy S24 وS24+ وS24 Ultra، قامت سامسونج أيضًا بالتشويق سريعًا لجهاز Galaxy Ring القادم القابل للارتداء.

منذ ذلك الحين، كان هناك الكثير من التوقعات بشأن التقديم الرسمي لـ Galaxy Ring ومتى قد يحدث ذلك.

واليوم، يزعم تقرير جديد من مقر شركة سامسونج في كوريا أنه سيتم الإعلان عن Galaxy Ring في حدث Unpacked القادم، والذي من المتوقع أن يعقد في النصف الثاني من شهر يوليو. وهو الحدث نفسه الذي سيتم الكشف فيه رسميًا عن Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6.

سيحتوي Galaxy Ring على دعم تخطيط القلب وسيقوم بقياس ضغط الدم وسيدعم أيضًا مدفوعات NFC.

يعد الجهاز حاليًا في مرحلة النماذج الأولية ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم في وقت ما بين شهري أبريل ويونيو. يبدو أنه سيكون هناك ثمانية أحجام مختلفة معروضة.

قامت أبل أيضًا بتسريع عملها في مجال الحلقات الذكية، حيث سجلت براءات اختراع للمزيد والمزيد من الميزات ذات الصلة لـ Apple Ring المحتمل ظهوره في المستقبل.

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