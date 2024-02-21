شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تقدم 15 مليون إسترليني لمشاريع تكنولوجيا الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت وكالة الفضاء البريطانية دعوتين لتمويل مشاريع تقنية وعلمية للطيران على متن مهمة محتملة برعاية تجارية، وتأتي هذه المكالمات استعدادًا لاتفاقية بين المملكة المتحدة وشركة اكسيوم سبيس، وهي شركة أمريكية تنظم زيارات إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتهدف الشراكة إلى إطلاق مهمة رائد فضاء بريطاني، ربما إلى محطة الفضاء الدولية، كما سيعتمد التمويل البالغ 15 مليون جنيه إسترليني (17.5 مليون يورو) على ما إذا كانت المهمة ستستمر بالفعل.

وقالت أنيليز لوك، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية: "نريد أن نبقي قطاع الفضاء في المملكة المتحدة في طليعة الاكتشافات العلمية والابتكار التكنولوجي، لذلك كان هذا في مقدمة ومركز عملنا مع اكسيوم سبيس منذ أكتوبر".

وتدعو المملكة المتحدة إلى خريجي التكنولوجيا الذين يمكنهم دعم استكشاف واختبار الحلول المبتكرة في بيئة الفضاء، حيث تبحث في المقام الأول عن مشاريع من التقنيات التالية: الذكاء الاصطناعي، وعلم الأحياء الهندسي، والاتصالات المستقبلية، وأشباه الموصلات، والكم.

كما أنها تبحث أيضًا عن حلول تتوافق مع خارطة الطريق التقنية لوكالة الفضاء، والتي تعطي الأولوية للتصنيع المتقدم، واستخدام الموارد في الموقع، ودعم الحياة، وأداء الطاقم.

يمكن للمرشحين المهتمين التقديم حتى 29 أبريل، ويجب أن تبدأ المشاريع الفائزة بحلول يونيو 2024، وتستمر عملية التطوير لمدة 18 شهرًا.

المملكة المتحدة تضغط من أجل قيادة تكنولوجيا الفضاء

وتراهن المملكة المتحدة بشكل كبير على تكنولوجيا الفضاء، بهدف الاستفادة من التسويق التجاري المتزايد لاستكشاف الفضاء واقتصاد الفضاء العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار (897 مليار يورو) بحلول عام 2040.

وإلى جانب الاستثمار العام، تتمتع البلاد بتمويل كبير من القطاع الخاص. وفقًا لبيانات شركة سيرافيم الاستثمارية، في الربع الثالث من عام 2023، ضاعفت المملكة المتحدة تقريبًا إجمالي استثماراتها على أساس سنوي إلى 326 مليون دولار (301.7 مليون يورو).

وتهدف البلاد أيضًا إلى استضافة أولى عمليات إطلاق الصواريخ العمودية من أوروبا الغربية، في حين أنها موطن للعديد من الشركات الناشئة التي تبتكر في هذا القطاع، بما في ذلك Open Cosmos وSpace Forge.