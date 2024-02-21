تكنولوجيا: منصة Snapdragon Auto Connectivity توف شبكة Wi-Fi 7 للسيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة كوالكوم تخطط لكي تكون عنصر كبيرً ومهم في عالم السيارات. فقد كشفت الشركة عن منصة اتصال جديدة فائقة السرعة مصممة خصيصًا للسيارت.

يطلق على هذه المنصة الجديدة اسم Snapdragon Auto Connectivity QCA6797AQ وتدعم أحدث معايير الاتصال.

يمكنك الحصول على دعم خلوي يصل إلى 5G، وتعد شبكة Wi-Fi 7 وأحدث تقنية Bluetooth جزءًا من الحزمة، كما أن C-V2X وتقنية تحديد المواقع الدقيقة تكمل التقنية.

تروج شركة كوالكوم أيضًا لكيفية دخول Wi-Fi 7 في عصر خدمات السيارات المتصلة، مما يسمح لشركات صناعة السيارات بتقديم تحديثات البرامج، وتفريغ البيانات للتشخيص، وحتى تقديم ميزات أو ترقيات مؤقتة.

كما تسلط خطوة كوالكوم الضوء على اتجاه مهم في صناعة السيارات: فهي مدفوعة بشكل متزايد بالبرمجيات والتكنولوجيا، تمامًا مثل هواتفنا الذكية.

تسعى شركات صناعة السيارات جاهدة لتأسيس نفسها كشركات تكنولوجيا للمستقبل. وما يتبقى أن نرى هو ما إذا كان السائقون سيشترون هذه السيارة بالفعل.

من المرجح أن يتم طرح هذه التقنية الجديدة في وقت ما من العام المقبل، وفي عدد محدود جدًا من السيارات.

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