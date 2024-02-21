شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل مييت يتيح تثبيت رسائل الدردشة في اجتماعات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت في منشور مدونتها الرسمي، إمكانية تثبيت رسائل الدردشة في اجتماعات الفيديو ليراها الجميع،
وإذا كان المستخدم يريد تثبيت رسالة في جوجل مييت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيحتاج إلى اتباع بضع خطوات بسيطة فقط.
كيفية تثبيت الدردشات في اجتماعات الفيديو في Google Meet
قم بتمرير مؤشر الماوس فوق رسالة الدردشة التي تريد تثبيتها في اجتماع فيديو.
انقر فوق Pin، والذي يجب أن يظهر في الجزء العلوي الأيسر بعد تمرير مؤشر الماوس فوق الرسالة.
ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان المشاركين والمضيفين تثبيت رسائل متعددة في الاجتماعات.
تجدر الإشارة إلى أن المضيفين بحاجة إلى تشغيل "إدارة المضيف" حتى يتمكنوا من السماح للمشاركين بإرسال رسائل في اجتماع فيديو.
وإذا لم تتمكن من إرسال رسائل الدردشة أثناء اجتماع فيديو في Google Meet، فهذا يعني ببساطة أن مضيفك لم يقم بتمكين الميزة للمشاركين.
لم تحدد جوجل متى ستقدم إمكانية تثبيت الدردشة في Google Meet لنظامي التشغيل iOS وAndroid، ولكن عندما تصبح هذه الميزة متاحة للجوال، أو إذا أصبحت متاحة على الإطلاق، فمن المحتمل أن يتمكن المستخدمون من تثبيت الرسائل ببساطة عن طريق النقر على الرسائل وتحديد خيار التثبيت.
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