شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل مييت يتيح تثبيت رسائل الدردشة في اجتماعات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام من الإعلان عن دعم "الوضع المصاحب" لعميل جوجل مييت للهواتف المحمولة، أعلنت شركة Mountain View التقنية أنه يمكن للمستخدمين تثبيت رسائل الدردشة الخاصة بهم في اجتماعات الفيديو، ومع ذلك فإن القدرة على تثبيت رسائل الدردشة متاحة فقط لمستخدمي سطح المكتب، على غرار الوضع المصاحب عند الإطلاق.

وأوضحت في منشور مدونتها الرسمي، إمكانية تثبيت رسائل الدردشة في اجتماعات الفيديو ليراها الجميع،

عند استخدام Google Meet على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز ماك، بما في ذلك المشاركون الذين لم ينضموا بعد، كذلك يمكن للمستخدم تغيير رأيك لاحقًا وإلغاء تثبيت تلك الرسائل من الاجتماع، وإذا كغن مضيفًا فلديه امتياز إلغاء تثبيت رسائل أي شخص.

وإذا كان المستخدم يريد تثبيت رسالة في جوجل مييت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيحتاج إلى اتباع بضع خطوات بسيطة فقط.

كيفية تثبيت الدردشات في اجتماعات الفيديو في Google Meet

قم بتمرير مؤشر الماوس فوق رسالة الدردشة التي تريد تثبيتها في اجتماع فيديو.

انقر فوق Pin، والذي يجب أن يظهر في الجزء العلوي الأيسر بعد تمرير مؤشر الماوس فوق الرسالة.

ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان المشاركين والمضيفين تثبيت رسائل متعددة في الاجتماعات.

تجدر الإشارة إلى أن المضيفين بحاجة إلى تشغيل "إدارة المضيف" حتى يتمكنوا من السماح للمشاركين بإرسال رسائل في اجتماع فيديو.

وإذا لم تتمكن من إرسال رسائل الدردشة أثناء اجتماع فيديو في Google Meet، فهذا يعني ببساطة أن مضيفك لم يقم بتمكين الميزة للمشاركين.

لم تحدد جوجل متى ستقدم إمكانية تثبيت الدردشة في Google Meet لنظامي التشغيل iOS وAndroid، ولكن عندما تصبح هذه الميزة متاحة للجوال، أو إذا أصبحت متاحة على الإطلاق، فمن المحتمل أن يتمكن المستخدمون من تثبيت الرسائل ببساطة عن طريق النقر على الرسائل وتحديد خيار التثبيت.