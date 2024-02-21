شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن: بطارية iPhone 15 تتمتع بضعف العمر الموعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتحديث عمر بطارية iPhone 15، وقالت الشركة إن أحدث أجهزة iPhone الخاصة بها يمكنها الاحتفاظ بنسبة 80 % من سعة الشحن الأصلية بعد 1000 دورة، وهو ضعف التقدير السابق للشركة دون أى تحديثات جديدة للأجهزة أو البرامج.

وليس من قبيل الصدفة، أن التغيير سيأتي في الوقت المناسب للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة التي ستحدد درجة طاقة لطول عمر بطارية الهواتف.

وقبل اليوم، نقلت وثائق الدعم الخاصة بشركة آبل عبر الإنترنت عن بطاريات آيفون احتفاظها بنسبة 80 % من شحنتها الكاملة الأصلية بعد 500 دورة.

ولكن بعد أن أعادت الشركة اختبار صحة البطارية على المدى الطويل في هواتفها الذكية لعام 2023 iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وجدت أنها تستطيع الاحتفاظ بسعة 80 % بعد 1000 دورة على الأقل، وفقا لتقرير انجادجيت.

وقالت الشركة، إنه سيتم تحديث وثائق الدعم الخاصة بها لتعكس التقدير الجديد.

وتقول شركة آبل إن اختباراتها شملت شحن البطاريات واستنزافها 1000 مرة في ظل ظروف محددة ومجموعة من الاختبارات التي تعكس الاستخدامات الشائعة، أما بالنسبة لكيفية تضاعف التقدير دون أي تغييرات مادية أو برمجية، فإن الشركة تعزو الترقية إلى التحسينات المستمرة لمكونات البطارية وإدارة الطاقة لنظام iOS.

بالنسبة لأجهزة iPhone الأقدم (قبل عام 2023)، فإن التقدير الأصلي للاحتفاظ بسعة 80 % بعد 500 دورة شحن لا يزال قائمًا على الأقل فى الوقت الحالي، وقالت شركة آبل إنها تدرس ما إذا كانت تقديرات النماذج القديمة بحاجة إلى التحديث.

واعتبارًا من يونيو 2025، سيتم منح الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تمارس أعمالها في الاتحاد الأوروبي درجة (A إلى G) تشير إلى كفاءتها في استخدام الطاقة، وطول عمر البطارية، والحماية من الغبار والماء، ومقاومتها للسقوط العرضي.

ويتطلب جزء عمر البطارية من هذه الفئة ما لا يقل عن 800 دورة شحن مع الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها الأصلية، مما يساعد في تفسير سبب بدء شركة آبل في إعادة اختبار صحة أجهزتها على المدى الطويل.

وللحصول على عمر بطارية مثالي، توصي Apple بإبقاء هاتفك في درجات حرارة تتراوح بين 62 و72 درجة فهرنهايت عندما يكون ذلك ممكنًا، وستحتاج أيضًا إلى تجنب الشحن أو ترك هاتفك في البيئات الحارة (95 درجة أو أكثر دفئًا) مع محاولة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة كثيرًا، بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تقوم بتخزين جهاز ايفون قديم لفترة طويلة، فمن الأفضل تركه نصف مشحون.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم آبل قريبًا بنقل أحد أهم مقاييس البطارية في هاتفك إلى جزء مختلف من إعدادات iOS، وبدءًا من نظام التشغيل iOS 17.4، وهو حاليًا في الإصدار التجريبي، سينتقل عدد دورات البطارية من الإعدادات > عام > حول إلى منزل أكثر منطقية ضمن صحة البطارية (ضمن الإعدادات > البطارية).

وقدمت شركة Apple عدد دورات البطارية في برنامجها المحمول في نظام التشغيل iOS 17، والذي تم إطلاقه في الخريف الماضي.