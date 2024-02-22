شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ميوزك تحصل على ميزة رائعة لن تجدها فى سبوتيفاى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمنحك ميزة Apple Music Replay ملخصًا للأغاني والألبومات التي استمعت إليها على الخدمة كل عام، ولكن الآن يتم إجراء تغيير يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام.
ويتم تقديم ملخصات كل شهر ، مما يسمح لك برؤية أغانيك المفضلة خلال آخر 30 يومًا بالإضافة إلى عدد المرات التي استمعت فيها إلى تلك العناوين، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.
وباستخدام الميزة الشهرية الجديدة، يمكنك الآن عرض سجل الاستماع الخاص بك لشهر يناير، بما في ذلك إجمالي عدد الدقائق التي استمعت إليها، بالإضافة إلى أفضل الفنانين والأغاني والألبومات، ومن المرجح أن يتم إصدار قائمة شهر فبراير يوم الجمعة الموافق 1 مارس.
وتحسب Apple Music Replay أفضل الأغاني والألبومات والفنانين وقوائم التشغيل والأنواع والمحطات لديك بناءً على سجل الاستماع في Apple Music، وتأخذ هذه الميزة في الاعتبار عدد المرات التي قمت فيها بتشغيل أغنية أو فنان أو ألبوم أو قائمة تشغيل أو نوع أو محطة والوقت الذي قضيته في الاستماع إلى كل منها.
ويتوفر الآن الملخص الشهري لـ Apple Music ويمكن الوصول إليه عبر موقع الويب الخاص بها من هاتفك أو جهازك اللوحي أو أي جهاز آخر.
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