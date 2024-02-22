شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ميوزك تحصل على ميزة رائعة لن تجدها فى سبوتيفاى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنحك ميزة Apple Music Replay ملخصًا للأغاني والألبومات التي استمعت إليها على الخدمة كل عام، ولكن الآن يتم إجراء تغيير يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام.

ويتم تقديم ملخصات كل شهر ، مما يسمح لك برؤية أغانيك المفضلة خلال آخر 30 يومًا بالإضافة إلى عدد المرات التي استمعت فيها إلى تلك العناوين، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

ميزة Apple Music Replay الشهرية الجديدة متاحة فقط من خلال الويب على موقع Apple Music Replay، وهو أمر مؤسف ولكنه غير مفاجئ، و يتم إطلاق خدمة Apple Music Replay السنوية كل شهر ديسمبر وهي أيضًا ميزة متاحة على الويب فقط.

وباستخدام الميزة الشهرية الجديدة، يمكنك الآن عرض سجل الاستماع الخاص بك لشهر يناير، بما في ذلك إجمالي عدد الدقائق التي استمعت إليها، بالإضافة إلى أفضل الفنانين والأغاني والألبومات، ومن المرجح أن يتم إصدار قائمة شهر فبراير يوم الجمعة الموافق 1 مارس.

وتحسب Apple Music Replay أفضل الأغاني والألبومات والفنانين وقوائم التشغيل والأنواع والمحطات لديك بناءً على سجل الاستماع في Apple Music، وتأخذ هذه الميزة في الاعتبار عدد المرات التي قمت فيها بتشغيل أغنية أو فنان أو ألبوم أو قائمة تشغيل أو نوع أو محطة والوقت الذي قضيته في الاستماع إلى كل منها.

وتمنح ميزة Apple Music Replay الشهرية الجديدة الخدمة ميزة على منافستها الرائدة في السوق سبوتيفاى ، كما إن ميزة Spotify Wrapped الخاصة بهذه الشركة ، والتي تعد أكثر شمولاً من ميزة ابل ينتظرها المشتركون بشدة كل عام، ويبقى أن نرى ما إذا كانت سبوتيفاى ستقدم أيضًا نسخة شهرية من ميزتها، للتنافس مع أبل، فمن المرجح أن تفعل ذلك.

ويتوفر الآن الملخص الشهري لـ Apple Music ويمكن الوصول إليه عبر موقع الويب الخاص بها من هاتفك أو جهازك اللوحي أو أي جهاز آخر.