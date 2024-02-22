شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية شحن وحدة تحكم نينتندو سويتش فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهل نينتندو على اللاعبين الحفاظ على وحدات تحكم Nintendo Switch الخاصة بهم مشحونة وجاهزة للعمل، وأسهل طريقة لشحن Joy-Cons هي توصيلها بجهاز Switch الخاص بك وتوصيل وحدة التحكم الخاصة بك بمنفذ طاقة.

وسوف يستغرق الأمر حوالي 3 ساعات ونصف لشحن وحدات التحكم الخاصة بك بالكامل، مما سيوفر لك 20 ساعة من وقت اللعب، وإذا كنت تستخدم وحدة تحكم Switch Pro، فسيكون لديك المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإبقاء البطارية ممتلئة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

كيفية شحن Joy-Cons

إذا كنت تستخدم Joy-Con Grip كوحدة تحكم Nintendo Switch الأساسية، فسوف يستنزف عمر البطارية قبل أن تعرف ذلك.

لحسن الحظ، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها شحنها، الطريقة الأسهل لشحن وحدات التحكم Joy-Con لا تتطلب أي كابلات أو ملحقات أو مساحة رف إضافية كالتالى:

الخطوة 1: أثناء تشغيل المفتاح، قم بتوصيل وحدات تحكم Joy-Con بأي من جانبي وحدة التحكم حتى تضغط، من المفترض أن ترى إشعارًا على الشاشة يوضح أنهما متصلان.

الخطوة 2: تأكد من توصيل قاعدة توصيل المحول أو محول التيار المتردد بمنفذ طاقة، قم بتوصيل قابس المحول بمنفذ USB-C الموجود أسفل المفتاح أو ضع المفتاح في قاعدة الإرساء.

الخطوة 3: ضع جهاز Nintendo Switch الخاص بك في وضع "السكون" عن طريق الضغط على زر الطاقة الموجود في الأعلى، لن يتم شحن وحدات تحكم Joy-Con إذا تم إيقاف تشغيل المفتاح بالكامل

الخطوة 4: انتظر! تقدر Nintendo أن الأمر سيستغرق حوالي ثلاث ساعات ونصف لشحن وحدات تحكم Joy-Con بالكامل، لمعرفة مقدار الشحن الموجود لديهم، ما عليك سوى الضغط على أيقونة Joy-Con في القائمة الرئيسية لجهاز Switch وسترى مستوى الشحن الحالى.