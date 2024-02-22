شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عمل صورة GIF من مقطع فيديو على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان، سواء كنت تتحدث مع الأصدقاء أو تنشر على وسائل التواصل الاجتماعى، فإن الكلمات لا تكفى فأنت بحاجة إلى صورة GIF لتوصيل مشاعرك بشكل كامل.

إذا كانت هناك لحظة من مقطع فيديو على YouTube تريد قصها في صورة GIF، فالخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى برامج معقدة للقيام بذلك.

توجد الآن مجموعة من الطرق لإنشاء صورة GIF من مقطع فيديو على YouTube مباشرة فى متصفحك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وهى كالتالى:

الخطوة 1: ابحث عن مقطع فيديو يوتيوب الذي تريد تحويله إلى ملف GIF (ربما أرشيف ناسا ؟) وانسخ عنوان URL الخاص به.

الخطوة 2: انتقل إلى موقع GIFs الصق عنوان URL الذي اخترته على يوتيوب في المربع الأبيض الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة (تأكد مرة أخرى من أنك قمت بنسخ الرابط بالكامل حتى يعمل هذا)، يجب أن يكتشف ذلك تلقائيًا، ويمكنك أيضًا تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى الموقع عن طريق الضغط فوق الزر "سحب وإسقاط" أو "تحديد ملف.

الخطوة 3: إذا كانت صورتك تحتوي على إعلان في الزاوية السفلية اليسرى، فتأكد من الضغط فوق X لإخفائها (وإلا فسوف تظهر في ملف GIF الخاص بك)، بعد ذلك، اضغط فوق المخطط الزمني الموجود أسفل الصورة وحدد أوقات البدء والانتهاء لملف GIF المتحرك الخاص بك، ويشير الشريط الأزرق إلى الفترة التي سيتم استخدامها.

الخطوة 4: الصفحة التالية تطلب منك تأكيد عنوان GIF، وكذلك تحديد أي علامات تريد أن تحتوي عليها، اضغط فوق "التالي" عند الانتهاء من تعيين تفضيلاتك.

الخطوة 5: ستمنحك الصفحة الأخيرة خيارات لتنزيل ملف GIF الذي تم إنشاؤه حديثًا أو تضمينه أو مشاركته، ويتم منحك أيضًا معاينة لترى كيف تبدو، وإذا كنت ترغب في إزالة العلامة المائية الموجودة في الزاوية، فيمكنك ذلك، ولكن هذا يعني الاشتراك في الخدمة المتميزة، والتي تبدأ بسعر 2 دولار شهريًا، وهو ليس شيئًا يتعين عليك القيام به لإنشاء صور GIF غير رسمية. لتنزيل ملفات GIF الخاصة بك، اضغط على زر التنزيل واختر حجم GIF المفضل لديك من القائمة المنسدلة التى تظهر.