شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max و iPhone SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 منذ عامين تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone SE Plus 2020 كما يلى:

هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

هاتف iPhone SE Plus 2020

شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

بصمة شاشة TouchID

شريحة معالج A13 Bionic

ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.