شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك استخدام وضع تقسيم الشاشة على جهاز آيباد فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الميزة الرئيسية لجهاز iPad هي شاشته الأكبر حجمًا وقابلية النقل القصوى، تمامًا مثل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي ، يمكنك تقسيم شاشتك إلى نوافذ منفصلة للقيام بمهام مختلفة.

لست متأكدًا من كيفية القيام بذلك، أو تحتاج إلى تجديد معلوماتك؟ فيما يلي كيفية تمكين وضع تقسيم الشاشة على iPadOS 17.





كيفية تقسيم شاشة الآيباد إلى نافذتين

عندما أصدرت Apple نظام iPadOS 15 ، قامت بتبسيط واجهة المهام المتعددة بشكل كبير، مما جعل استخدام وظيفة تقسيم الشاشة أكثر سهولة، على الرغم من أن Apple قدمت أيضًا Stage Manager في iPadOS 16 ، إلا أن طريقة عرض تقسيم الشاشة الأقدم والتي يمكن القول أنها أكثر فائدة ظلت قائمة، و يتضمن الإصدار الأحدث، iPadOS 17، بالمثل Split View، ناهيك عن تحسين كبير في Stage Manager

الخطوة 1: ابدأ بالشاشة الرئيسية وقم بتشغيل التطبيق الذي تختاره.

الخطوة 2: حدد النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأوسط من الشاشة لفتح قائمة المهام المتعددة، و إذا كنت لا ترى النقاط الثلاث في الأعلى، فهذا يعني أن التطبيق الذي تستخدمه لا يدعم ميزة تعدد المهام على الشاشة المقسمة.

الخطوة 3: حدد طريقة العرض المقسمة من القائمة التي تظهر، وإذا كنت لا تزال تستخدم iPadOS 15، فقد يظهر هذا على شكل ثلاثة رموز بدلاً من ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليك تحديد منتصف الثلاثة.

ينتقل التطبيق الحالى إلى الجانب الأيسر من الشاشة، وتظهر رسالة في الأعلى تطالبك باختيار تطبيق آخر.

الخطوة 4: حدد تطبيقًا ثانيًا من الشاشة الرئيسية بنفس الطريقة التي تفتح بها التطبيق. سينزلق التطبيق الأول للخارج ليحتل النصف الأيسر من الشاشة، بينما يفتح التطبيق الجديد في النصف الأيمن.