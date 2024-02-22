شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى تفعله Dynamic Island الخاصة بجهاز iPhone وكيفية استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تم الإعلان عن طرازات iPhone 14 Pro في عام 2022، فاجأت شركة Apple الكثيرين بدمجها المبتكر لوظائف البرامج مع فتحة على شكل حبة في الجزء العلوي من الشاشة، تطلق Apple على هذه المنطقة من الشاشة اسم "Dynamic Island"، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع الميزة لتشمل جميع طرازات iPhone 15.

ما هي الجزيرة الديناميكية Dynamic Island وكيف تعمل؟

في ‌iPhone 14‌ Pro وجميع طرز ‌iPhone 15‌، تعرض وحدات البكسل حول ما تسميه Apple «‌‌الجزيرة الديناميكية‌» ودمجها في منطقة واحدة على شكل حبة يتغير حجمها وشكلها لاستيعاب أنواع مختلفة من التنبيهات والإشعارات والرسائل والتفاعلات، وتحويلها إلى نوع من مركز المعلومات الأمامي والمركزي، تقتصر ‌Dynamic Island‌ على ‌‌iPhone 14‌ Pro‌ و‌iPhone 14‌ Pro Max، في حين أن طرازات ‌iPhone 14‌ القياسية تقدم نفس الدرجة مثل موديلات iPhone 13 السابقة.

في عام 2023، قامت Apple بتوسيع نطاق ‌Dynamic Island‌ لتشمل ‌iPhone 15‌ و‌iPhone 15‌ Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Max.

فيما يلي أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها ‌Dynamic Island‌

- عرض المخرجات والتنبيهات

- مؤشرات الخصوصية عند استخدام الميكروفون أو الكامير

- نقل الملفات عبر AirDrop

- حالة اتصال AirPods وعمر البطارية

- حالة شحن iPhone وتنبيهات انخفاض البطارية

- تم تشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيل

- فتح معرف الوجه

- فتح قفل ساعة ابل

- اتصالات AirPlay

- إجراءات الاختصارمكالمة هاتفية واردة ومدة المكالمة

- الوقت المتبقي لتشغيل الأغنية

- اتصال نقطة اتصال شخصية

هل يمكن التفاعل مع Dynamic Island؟

من الممكن التفاعل مع أنواع معينة من المحتوى المعروض في ‌الجزيرة الديناميكية‌، على سبيل المثال، إذا كان يعرض شيئًا متعلقًا بنشاط خلفية أحد التطبيقات، فيمكنك الضغط على "الجزيرة الديناميكية" للتبديل مباشرة إلى التطبيق المرتبط.

في ظروف معينة، مثل عند تشغيل الوسائط، يمكنك أيضًا الضغط لفترة طويلة على "الجزيرة الديناميكية" لإظهار عنصر واجهة المستخدم الذي يحتوي على عناصر التحكم في التشغيل.

‌الجزيرة الديناميكية‌ قادرة أيضًا على عرض أنشطة خلفية متعددة في وقت واحد، مثل عندما يقوم الموقت بالعد التنازلي وعندما تستمع إلى الموسيقى، وعندما يحدث ذلك، تنقسم الجزيرة إلى منطقة أكبر على شكل حبة ومنطقة دائرية أصغر، حتى تتمكن من رؤية كلا النشاطين والتفاعل معهما، ويمكنك التبديل بينها والضغط عليها، تمامًا كما تفعل مع واجهة ‌Dynamic Island‌ القياسية.

بشكل عام، تعد ‌Dynamic Island‌ الموجودة على ‌iPhone 14‌ Pro وجميع طرازات ‌iPhone 15‌ نوعاً من التكامل المذهل للبرامج والأجهزة الذي تشتهر به شركة Apple، وقدرة مطوري الطرف الثالث على الاستفادة من إمكاناتها.