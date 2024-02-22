تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن سوارة Galaxy Fit 3 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم بشكل رسمي عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية Galaxy Fit 3 التي تتميز بشاشة OLED وتدعم عمر شحن 13 يوم.

تنطلق سوارة Galaxy Fit 3 الذكية بشاشة OLED بحجم 1.57 إنش، مع أكثر من 100 وجه للسوارة الذكية عبر تطبيق Galaxy Wearable.

ولقد أكدت سامسونج على أن السوارة الذكية تدعم عمر شحن يصل إلى 13 يوم من التشغيل، دون أن تكشف بشكل واضح عن قدرة البطارية في هذا الإصدار، إلا أن التقارير السابقة أشارت إلى أن السوارة تضم بطارية بقدرة 208 mAh.

وتأتي سوارة Galaxy Fit 3 بميزة دعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وقياس مستوى الإرهاق، مع تتبع نشاط المستخدم في تمارين اللياقة البدنية، ومن المقرر أن يتم تسجيل بيانات نشاط المستخدم عند الإتصال بالهاتف عبر تطبيق Samsung Health.

من جانب أخر تفتقر السوارة الذكية لنظام GPS، إلا أنها تأتي بمستشعرات تسارع وجيرسكوب، وتدعم Galaxy Fit 3 ميزة التحكم في كاميرة الهاتف عن بعد، وخدمة البحث عن الهاتف، ورسائل الطواريء، وإدراك السقوط، وتأتي بنمط “عدم الإزعاج”، ونمط للنوم.

أيضاً لا تتضمن السوارة الذكية ميكروفون أو سماعات لذا لا تدعم إجراء المكالمات، كما تتميز بتصميم من الألومنيوم مع سوارة معصم من السيليكون.

وتدعم سوارة Galaxy Fit 3 معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع مقاومة الماء عند 5ATM، كما أكدت تقارير سابقة على أن السوارة تأتي بدقة عرض 256 في 402 بيكسل، بكثافة عرض 302 بيكسل لكل إنش، كما تأتي بذاكرة 16ميجا بايت رام، وسعة 256 ميجا بايت.

وتقدم سامسونج هذا الإصدار بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون الرمادي، والفضي، والذهبي الوردي، وتتوفر في الأسواق بدءاً من غداً 23 من فبراير.

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