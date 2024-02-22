شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول الصاروخ الصينى الحامل للقمر الصناعى"تشيويه تشياو-2" لموقع الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الخميس، إن الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي التتابعي "تشيويه تشياو-2" وصل إلى موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن بيان الهيئة أن الصاروخ الحامل "لونج مارش-8 واي3" سيتم تجميعه واختباره في موقع الإطلاق حيث يستخدم الصاروخ الحامل "لونج مارش-8 واي3" باعتباره جيلا جديدا من الصواريخ الحاملة، الوقود الأخضر والصديق للبيئة وأجرى الصاروخ الحامل طيرانه الأول في عام 2020، الأمر الذي سد الفجوة في قدرة الصين على إرسال حمولات من 3 إلى 5 أطنان إلى المدار المتزامن مع الشمس.

وأضافت أن القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو-2" الذي تم نقله إلى نفس موقع الإطلاق في وقت سابق من الشهر الجاري، من المقرر إطلاقه في النصف الأول من العام الجاري ، مشيرة إلى أن المرافق في موقع الإطلاق في حالة جيدة والعمل التحضيري يجري كما هو مخطط له كما سيعمل "تشيويه تشياو-2" أو "ماغبي بريدج-2" كمنصة ترحيل للمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر الصيني، ليوفر خدمات الاتصالات لبعثات "تشانغ أه-4" و"تشانغ أه-6" و"تشانغ أه-7" و"تشانج أه-8".