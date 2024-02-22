شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت وإنتل يعقدان صفقة شرائح مخصصة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنتج إنتل شرائح مخصصة لصالح مايكروسوفت، كجزء من صفقة تقول إنتل إنها تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار دولار.

وأعلنت إنتل عن الشراكة خلال حدث Intel Foundry على الرغم من أن أياً من الشركتين لم تحدد الغرض من استخدام الرقائق، إلا أن بلومبرج أشارت إلى أن مايكروسوفت كانت تخطط لتصميمات داخلية لكل من المعالجات ومسرعات الذكاء الاصطناعي ، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في البيان الصحفي الرسمي: "نحن في خضم تحول مثير للغاية في النظام الأساسي من شأنه أن يحدث تحولًا جذريًا في الإنتاجية لكل مؤسسة على حدة والصناعة بأكملها".

وستستخدم الرقائق عملية Intel 18A، والتي كانت جزءًا كبيرًا من خريطة الطريق الخاصة بها منذ أن أعادت الشركة الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر لتغيير الأمور.

وتعول الشركة على خدمات تصنيع الرقائق الخاصة بها لوضعها مرة أخرى على قمة عالم صناعة الرقائق، ويبدو أن مايكروسوفت ستكون العميل الرئيسي الأول لهذا المشروع.

كما إن الاعتماد على إنتاج تصميمات الآخرين هو دليل قواعد اللعبة الذي نجح بشكل جيد بالنسبة لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المنافسة (TSMC)، والتي لديها شراكات مربحة مع شركات مثل Apple، وQualcomm، وAMD، وأخبر جيلسنجر VentureBeat أن مسبك الشركة يمثل جزءًا كبيرًا من استراتيجيتها.

وتأتي الخطط الجديدة لشركة إنتل في الوقت الذي تسعى فيه المزيد من الشركات إلى إنتاج رقائقها المصممة ذاتيا، لكنها لا تزال تواجه تحديات.

وقامت إنتل مؤخرًا بتأجيل افتتاح مصنع للرقائق في ولاية أوهايو بقيمة 20 مليار دولار إلى عام 2026، وكان من المقرر أصلاً أن يتم افتتاحه في عام 2025 مستشهدة ببطء سوق الرقائق والتأخير في المنح الحكومية.