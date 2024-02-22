شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.24% فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين، التي شهدت موجة أرباح في الأيام الأخيرة، خسارة بنسبة 1.24 % اليوم الخميس 22 فبراير، وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 51,392 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة البيتكوين بمقدار 605 دولار ، وفقاً لموقع gadgets 360.

وسجلت الأثير خسارة بنسبة 1.82 % اليوم الخميس، وتبلغ قيمة ETH حاليًا 2841 دولارًا.

عكست كل من Solana وRipple وCardano وAvalanche وTron وDogecoin خسائر إلى جانب BTC وETH اليوم الخميس.

كما سجلت كل من Polkadot وPolygon وShiba Inu وBitcoin Cash وLitecoin وUniswap وLeo وCosmos خسائر ايضاً.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.42 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ التقييم الحالي لسوق العملات المشفرة 1.95 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

تمكن عدد قليل فقط من العملات المشفرة من تحقيق مكاسب اليوم الخميس، وتشمل هذه العملات Tether وBinance Coin وUSD Coin وIota وDash.