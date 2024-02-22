الأرصاد: استمرار الأجواء الشتوية حتى الأسبوع المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم المحافظات تشهد طقسًا مستقرًا بشكل كبير اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بما يتراوح بين درجة إلى درجتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن «العظمى على القاهرة 21 درجة»، موضحة أن «الطقس شتوي دافئ ومستقر نهارًا في معظم محافظات؛ الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد».

وحذرت من انخفاض الحرارة ليلًا، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، قائلة إن «الأجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات؛ خاصة المدن الجديدة، والمناطق المفتوحة، والمحافظات ذات الظهير الصحراوي».

ولفتت إلى أن «الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 15 في بعض المناطق»، منوهة أن «النشاط النسبي للرياح اليوم، خاصة بعد فترة الظهيرة، يعمل على زيادة الشعور بانخفاض قيم الحرارة».

وأوضحت أن «الشبورة المائية الظاهرة الجوية المؤثرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية»، لافتة إلى أنها «تبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس».

وتوقعت استمرار الأجواء الشتوية المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مضيفة أن البلاد تشهد ارتفاعًا آخر في قيم الحرارة يوم السبت، بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3.

وذكرت أن مناطق؛ وسط وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من الصحراء الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد غدًا الجمعة، فرص سقوط أمطار، مؤكدة أنها «لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين».

وناشدت المواطنين عدم الانخداع بأشعة الشمس، والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، والقيادة بهدوء تام على الطرق مع تكون الشبورة المائية، والمتابعة اليومية للنشرات الجوية.