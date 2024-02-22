شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكشف آخر تطورات قمرها الاصطناعي "تشيويه تشياو2-" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي التتابعي "تشيويه تشياو2-"، وصل إلى موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين.

وأوضحت أن الصاروخ الحامل "لونج مارش8- واي3"، سيُجمع ويُختبر في موقع الإطلاق. الصواريخ الحاملة للوقود الأخضر ويستخدم الصاروخ الحامل "لونج مارش8- واي3" باعتباره جيلاً جديدًا من الصواريخ الحاملة، للوقود الأخضر والصديق للبيئة.

كان الصاروخ الحامل أجرى طيرانه الأول في عام 2020، الأمر الذي سد الفجوة في قدرة الصين على إرسال حمولات يتراوح وزنها بين 3 و5 أطنان إلى المدار المتزامن مع الشمس. القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو2-" ومن المقرر إطلاق القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو2-"، الذي نقل إلى نفس موقع الإطلاق في وقت سابق من الشهر الجاري، في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت إن المرافق في موقع الإطلاق في حالة جيدة، وإن العمل التحضيري يجري كما هو مخطط له. وسيعمل "تشيويه تشياو2-" أو "ماجبي بريدج2-" كمنصة ترحيل للمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر الصيني، ليوفر خدمات الاتصالات لبعثات "تشانج أه4-" و"تشانج أه6-" و"تشانج أه7-" و"تشانج أه8-".