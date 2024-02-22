تكنولوجيا: ‏Gboard يطرح أداة التعرف الضوئي على الحروف “Scan Text” على نظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق Gboard لنظام أندرويد في طرح أداة التعرف البصري على الأحرف (OCR) الأنيقة. يظهر مسح النص في شبكة إمكانيات Gboard ويمكن سحبه إلى شريط الأدوات للوصول إليه بسرعة.

بعد منح Gboard إذن الكاميرا، ستحصل على عدسة الكاميرا التي تشغل أكثر من نصف الشاشة. سيتعين عليك الضغط على زر “التقاط صورة للكلمات لمسحها ضوئيًا“.

يقوم Gboard بعد ذلك بتمييز كل النص الذي يراه على الصفحة. يمكنك النقر والسحب للتحديد، مع ظهور معاينة وزر“إدراج” كبير.

تظل الأداة مفتوحة بعد إدراج النص إذا كنت تريد تحديد شيء آخر. اضغط على سهم الرجوع الموجود في الزاوية العلوية اليسرى لالتقاط صورة أخرى، بينما ينقلك زر الإغلاق إلى لوحة المفاتيح الكاملة.

بالنسبة للبعض، قد يكون هذا أسرع وأكثر ملاءمة من استخدام Google Lens، في حين أن دقة التعرف الضوئي على الحروف تبدو على قدم المساواة. سيكون خيار “تحديد الكل” بمثابة إضافة رائعة.

تم اكتشاف Scan Text لأول مرة في شهر نوفمبر ويتم طرحه الآن إلى أحدث إصدار تجريبي من Gboard (الإصدار13.9).

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