شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلال عام واحد فقط.. اختفاء أكثر من 67000 وظيفة فى شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت العديد من شركات التكنولوجيا في الإعلان عن عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، من Twitter (المعروف الآن باسم X) وMeta إلى Google وAmazon وMicrosoft، وتقدم موظفون سابقون في العديد من الشركات وشاركوا قصصهم على LinkedIn، حيث تأثر العديد من الموظفين بموجة تسريح العمال وتوجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعى إما للبحث عن وظيفة جديدة، أو ببساطة للتنفيس عن مشاعرهم، وفقاً لموقع indiatoday.

كشف تقرير حديث، أنه في عام واحد فقط، قامت 4 من عمالقة تكنولوجيا المعلومات - Infosys وTCS وWipro وTech Mahindra - بتسريح أكثر من 67000 موظف، ويكشف التقرير أيضًا أنه بينما قامت شركة Infosys بتسريح 24,182 موظفًا، سلمت Wipro القسيمة الوردية إلى 21,875 موظفًا، من ناحية أخرى، قدمت شركة TCS توديعًا لـ 10,818 شخصًا بينما قامت شركة Tech Mahindra بإلغاء 10,669 وظيفة .

ولكن ليست عمليات تسريح العمال هي المشكلة الوحيدة التي كان على التقنيين أن يمروا بها في العام الماضي، حيث يقول تقرير Mint، إن شركات تكنولوجيا المعلومات أدت أيضًا إلى تباطؤ التوظيف بالإضافة إلى تسريح العمال، وفي ديسمبر 2023، أظهر عدد عروض العمل المقدمة للمرشحين انخفاضًا بنسبة 21 % مقارنة بديسمبر 2022.

وبصرف النظر عن إبطاء التوظيف وإظهار باب الخروج للناس، اتخذت الشركات أيضًا خطوات أخرى لخفض تكاليفها، على سبيل المثال، قررت شركة Wipro خفض عروض العمل المقدمة للطلاب الجدد بنسبة 50% تقريبًا في فبراير من العام الماضي.

من ناحية أخرى، في أكتوبر من العام الماضي، كشفت شركة إنفوسيس عن خططها لتخطي التوظيف في الحرم الجامعي حيث كان لديهم ما يكفي من الطلاب الجدد للتدريب بالفعل، وفي مؤتمر صحفي في ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إنفوسيس، سليل باريخ، إن الشركة تعاني من "أوجه القصور في هرم موظفيها ولديها مساحة كافية لتشديد الاستخدام إلى 84-85 %".

وبحسب ما ورد خفضت الشركة متوسط الأجر المتغير لموظفيها بنسبة 40 % للربع المنتهي في مارس 2023.