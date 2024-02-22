شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني بالإمارات" يوصي بتحديث "جوجل كروم" لتفادي الاختراقات والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الصين تكشف آخر تطورات قمرها الاصطناعي "تشيويه تشياو2-" صور.. "سدايا" تستعرض منتجاتها في المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بتحديث متصفح "جوجل كروم" على الأجهزة لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.وقال المجلس، في تغريدة على وقع "إكس" اليوم الخميس، إن شركة جوجل أصدرت تحديثات أمنية لمتصفح جوجل كروم لسد عدة ثغرات أمنية، ما يستدعي تحديث المتصفح وفق الإصدار الجديد.