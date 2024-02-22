شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطلق شكل ومظهر جديد لصفحة تسجيل الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت جوجل الشكل والمظهر الأكثر حداثة" لصفحة تسجيل الدخول الجديدة الخاصة بها، وإذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل مؤخرًا فربما تكون قد شاهدت رسالة تفيد بأن "المظهر الجديد سيأتي قريبًا.

إذا كانت لقطة الشاشة تلك تبدو مألوفة بشكل لا يصدق، فذلك لأنها في الغالب نفس الصورة القديمة، جميع خطوات تسجيل الدخول متشابهة، باستثناء أنها تحتوي على تغيير بسيط في تصميم المواد الذي تمت محاذاته الآن أفقيًا للعمل بشكل أفضل عبر العديد من أنواع الشاشات، بما في ذلك الشاشات الكبيرة والواسعة، مثل تلك الموجودة داخل Pixel Fold أو على Pixel Tablet.



صورة لصفحات تسجيل الدخول القديمة والجديدة

ولا يزال أيضًا جاهزًا لمطالبة المستخدمين بكلمات المرور أو مفاتيح المرور أو أي مصادقة أخرى، تمامًا مثل الطريقة القديمة، ولن تصبح جوجل بدون كلمة مرور تمامًا حتى الآن.

يجب أن يكون هذا التغيير أقل إثارة للجدل من تغييرات جوجل الأخرى التي رأيناها، مثل جميع المنتجات التي تخلت عنها أو واجهة Gmail المعاد تصميمها ، ولكن شئنا أم أبينا ليس هناك خيار بشأن هذا الأمر.

وكما هو موضح في صفحة الأسئلة الشائعة لن يكون لدى كل من مسؤولي Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية أي سيطرة على الطرح "التدريجي"، الذي بدأ أمس 21 فبراير، ومن المقرر أن يكتمل في 4 مارس 2024، و الطريقة الوحيدة التي قد ترى بها صفحة تسجيل الدخول القديمة بعد ذلك إذا كنت تستخدم متصفحًا قديمًا.