شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر المشاركات من فيسبوك إلى Threads.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من حشدها السريع لأكثر من 100 مليون مستخدم، إلا أن ثريدز Threads لا تزال تنتظر لحظة الصعود، وتبذل شركة ميتا ما في وسعها لجذب الانتباه إلى النظام الأساسي القائم على النصوص ومراقبته، بما في ذلك من خلال عرض المواضيع الشائعة على فيسبوك وانستجرام، وفقا لتقرير انجادجيت .

وتعمل الشركة على السماح للمستخدمين بنقل النشر من فيسبوك إلى ثريدز بسهولة، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى تسهيل الأمر على مستخدمي فيسبوك أو منشئي المحتوى بكثرة مشاركة أفكارهم ومقاطع الفيديو والصور على ثريدز دون بذل المزيد من الجهد.

وفى الوضع الحالي، يمكن لبعض المستخدمين مشاركة النصوص وربط المنشورات من فيسبوك إلى ثريدز، وليس هناك ما يضمن أن ميتا ستنشر الميزة على المدى الطويل أو توسعها لتشمل الصور.

ومن المنطقي أن تحاول ميتا ذلك على الأقل ، وقد تمكن المستخدمون منذ فترة طويلة من نشر القصص والمقاطع على فيسبوك وانستجرام في وقت واحد، لذا فإن إضافة المواضيع إلى هذا المزيج يعد خطوة منطقية، وأكدت ميتا لموقع TechCrunch أنها تجري الاختبار، وهو يقتصر على نظام التشغيل iOS وغير متوفر في الاتحاد الأوروبي.

ويُعد أسلوب الاشتراك أكثر منطقية بكثير من المشاركة التلقائية لمنشورات المواضيع الخاصة بالمستخدم على فيسبوك، وهو ما كانت تقوم به ميتا منذ فترة لتعزيز الوعى بالأول.

وغالبًا ما يكون لدى الأشخاص هويات مختلفة على Facebook وInstagram/Threads، حتى لو كانوا مرتبطين بنفس الحساب ، وقد لا يرغبون في ظهور منشورات ذات مواضيع سياسية للغاية أو نكتة غير مقبولة في خلاصات فيسبوك الخاصة بأصدقائهم وعائلاتهم، بهذه الطريقة على الأقل سيكون لديهم خيار مشاركة منشور على كلا النظامين الأساسيين.