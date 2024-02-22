تكنولوجيا: تسريبات مصورة للهاتف الذكي Google Pixel Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ فترة، ظهر هاتف Google Pixel Fold 2 القادم لأول مرة وبدا غريبًا إلى حد ما. فمن الخلف، لم يعد هناك “واقي” للكاميرا، إذ تم استبداله بإعداد كاميرا مستطيل مستدير به منطقتان بيضاويتان فوق بعضها البعض، يضمان الكاميرات نفسها.

يبدو في الواقع أن جوجل تسير مع هذا التصميم، حيث تم اليوم تسريب صور Pixel Fold 2 المستندة إلى CAD، ويبدو الهاتف مطابقًا للهاتف الموجود في تلك الصورة التي تم التقاطها في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى ما يبدو، تحتوي الشاشة الداخلية للهاتف على الكاميرا الامامية أسفل الشاشة في الجزء العلوي الأيمن، مما يتيح حوافًا أصغر بكثير مما كانت عليه في هاتف Pixel Fold الأصلي.

يبلغ حجم الشاشة الخارجية 6.4 بوصة (أو 6.6 بوصة إذا تم أخذ الزوايا في الاعتبار)، وهي أكبر بكثير من الاصدار السابق، وتحتوي على ثقب مركزي للكاميرا الامامية.

يبلغ قياس الشاشة الداخلية 7.9 بوصة قطريًا دون مراعاة الزوايا، ويبلغ حجمها 8.1 بوصة معها. وعند فتحه، تبلغ أبعاد الهاتف 155.2 × 150.2 × 5.27 ملم، مما يعني أنه أكثر تربيعًا من سابقه، تمامًا كما ترددت شائعات بالفعل.

كما أنها أنحف قليلاً. وفي عند طيه، تصبح الأبعاد 155.2 × 77.1 × 10.54 ملم، لذا فهو أنحف مما يُشاع عن هاتف Galaxy Z Fold6.

ووفقًا للتسريبات، سيضم الهاتف منفذ USB-C وفتحة السماعات ومنفذ SIM في الإطار السفلي، بينما تتواجد أزرار الطاقة ومستوى الصوت على اليمين.

قد يستخدم Pixel Fold 2 معالج Tensor G4، والذي من المحتمل أن يؤجل إطلاقه إلى أكتوبر مع Pixel 9 وPixel 9 Pro. ومن المتوقع أن يأتي مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وهو رقم قياسي لجوجل حتى الآن، بإلإضافة إلى تخزين UFS 4.0.

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