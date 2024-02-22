علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يحصل على خيارات جديدة لتنسيق النص

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيحصل تطبيق WhatsApp على بعض خيارات تنسيق النص الجديدة بدءًا من اليوم، وذلك لتحسين تجربة الدردشة لديك.

كان بإمكانك بالفعل استخدام الخط الغامق والمائل ويتوسطه خط ومسافة أحادية من قبل، لكن الإضافات تفتح عالمًا جديدًا تمامًا من الفرص، مع توفر القوائم النقطية، والقوائم المرقمة، وعلامات الاقتباس، وتنسيق التعليمات البرمجية المضمنة الآن على أنظمة أندرويد، وiOS والويب وMac.

تشرح الصورة أعلاه بدقة ما هو جديد، وكيف يمكنك استخدام خيارات التنسيق هذه. من السهل جدًا استدعائهم جميعًا عند الحاجة.

وللحصول على قائمة ذات تعداد نقطي، ما عليك سوى وضع الرمز “-” قبل النص متبوعًا بمسافة، ثم استمر في إضافة المزيد من العناصر إلى القائمة عن طريق التكرار.

ينطبق الأمر نفسه على القوائم المرقمة، إلا أنه في هذه الحالة يمكنك إضافة الرقم متبوعًا بنقطة ومسافة مثل هذا: “1”. ثم“2.” وهكذا.

بالنسبة لعلامات الاقتباس الجماعية، كل ما تحتاجه هو الرمز “>” متبوعًا بمسافة وما يأتي بعد ذلك سيكون علامة اقتباس جماعية.

وأخيرًا، إذا كنت تريد إدخال رمز مضمن، فما عليك سوى تغليف النص بـ “`” – `إليك مثال`.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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