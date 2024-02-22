شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت الدردشة Gemini متهم بالعنصرية تجاه الأشخاص البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد روبوت الدردشة Gemini التابع لجوجل واحد من أشهر برامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي حول العالم، لكنه اتُهم بالعنصرية تجاه الأشخاص البيض، حيث يزعم المستخدمون أن روبوت الذكاء الاصطناعي يرفض إنشاء صور للأشخاص البيض، وتبين ذلك بعد اختباره مع طلبات للباباوات والفايكنج وعشاق الموسيقى.

أطلقت جوجل "نموذج الجيل التالي"، Gemini 1.5، الأسبوع الماضي، والذي يتميز بخيار إنشاء الصور، وقالت جوجل: "يمكنك إنشاء صور آسرة في ثوانٍ باستخدام تطبيقات Gemini".



صورة gemini

وأضافت "من العمل أو اللعب أو أي شيء بينهما، يمكن أن تساعدك تطبيقات Gemini Apps في إنشاء صور للمساعدة في إحياء خيالك."

لإنشاء صورة، يمكن للمستخدمين كتابة مطالبات بسيطة لروبوت الذكاء الاصطناعي، وتوصي جوجل بأن تبدأ بكلمات مثل الرسم والتوليد والإنشاء.

اختبر العديد من المعجبين المتحمسين الأداة، وقاموا بإنشاء صور لكل شيء بدءًا من الكلاب التي تركب ألواح التزلج على الماء وحتى السيارات الطائرة.



صور vikings

ومع ذلك، لاحظ بعض المستخدمين الأوائل أن الغالبية العظمى من صور الأشخاص التي تم إنشاؤها بواسطة الأداة ليست بيضاء.

تم الإبلاغ عن هذه المشكلة لأول مرة على X بواسطة Frank J. Fleming، وهو مهندس كمبيوتر سابق وكاتب لتلفزيون الأطفال، فإن طلباته للحصول على صور لفرسان العصور الوسطى، وشخص يأكل شطيرة مايونيز على خبز أبيض، وشخص سيئ في الرقص، ومحبي موسيقى الريف، وفايكنج، لم ينتج عنها سوى صور لأشخاص ببشرة داكنة.

كما أنه لاختبار هذه النظرية، طلب من الروبوت صورًا لمحاربي الزولو والساموراي، لكنه وجد مرة أخرى أن هؤلاء جميعًا تم تصويرهم على أنهم أشخاص ببشرة داكنة.