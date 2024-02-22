تكنولوجيا: هاتف Vivo X Fold 3 Pro يحصل على شهادة 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أكتوبر العام الماضي، تم رصد هاتف Vivo X Fold 3 Pro ضمن قاعدة بيانات IMEI برقم الطراز V2337A. وقد تمت الموافقة على الجهاز المذكور من قبل منصة شهادات MIIT الصينية في وقت سابق من هذا الشهر.

والآن، حصل الهاتف الذكي على موافقة من الهيئة التنظيمية 3C في الصين، مما يشير إلى أنه قد يصبح رسميًا في شهر مارس.

تكشف قائمة 3C الخاصة بـ Vivo X Fold 3 Pro أنه قد يأتي مع شاحن سريع بقوة 120 واط. وبصرف النظر عن الكشف عن اتصال 5G، فإن شهادة 3C لا تحتوي على معلومات أخرى حول مواصفات الجهاز.

ووفقًا لمنشور جديد على Weibo بواسطة Digital Chat Station، سيوفر Vivo X Fold 3 Pro أيضًا شحنًا لاسلكيًا بقوة 50 واذ إلى جانب الشحن السلكي بقوة 120 واط. وفيما يتعلق بالبطارية، فقد يحتوي الجهاز على بطارية تبلغ سعتها 5700 مللي أمبير.

كشف التسريبات ايضًا عن كاميرا رئيسية OV50H بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة OV64B بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل.

يقال إن Vivo X Fold 3 Pro هو أنحف وأخف وزنًا من X Fold 2، الذي يبلغ سمكه 12.9 ملم ويزن 279 جرامًا. ويبدو أن الهاتف قد يظهر لأول مرة كأول هاتف قابل للطي في العالم مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

يقال ايضًا إن Vivo X Fold 3 الذي من المتوقع إطلاقه مع إصدار Pro يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ونظرًا لكونه إصدارًا قياسيًا، فمن المتوقع أن يفتقر إلى ميزات مثل مستشعر بصمات الأصابع والشحن اللاسلكي وكاميرا بريسكوب.

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